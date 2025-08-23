Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

Τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου απολαμβάνουν μαζί η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, σε έναν από τους ομορφότερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ελλάδας, το Δερβένι.

Το αγαπημένο ζευγάρι της showbiz, που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τη διακριτικότητα και την τρυφερότητά του, αποφάσισε να παρατείνει λίγο ακόμη τις καλοκαιρινές διακοπές του, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν μέσω Instagram, φαίνονται χαλαροί και ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας την πισίνα. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε ένα κομψό μαγιό σε γήινες αποχρώσεις, ενώ ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδειχνε σε εξαιρετική φόρμα με casual beach look.

