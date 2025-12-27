Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 87χρονης γυναίκας, χήρας πρώην υπουργού, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη το 2022 σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι. Αρχικά, ο θάνατός της είχε αποδοθεί σε ατύχημα, ωστόσο η έρευνα των Αρχών ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 60χρονος γιος της, που συνελήφθη, φέρεται να της είχε χορηγήσει φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών. Στη συνέχεια, φέρεται να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του και να σκηνοθετήσει ατύχημα.

Μια σειρά κρίσιμων ευρημάτων και επανεξέταση των στοιχείων οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψή του, φωτίζοντας σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης που παρέμενε ανεξιχνίαστη για χρόνια. Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει εκτάκτως την ερχόμενη Τρίτη 30/12 στις 23:10 για να παρουσιάσει το χρονικό της τραγωδίας, τα νέα στοιχεία και τις αποκαλύψεις που σοκάρουν.

