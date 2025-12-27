Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις σκότωσε τη μητέρα του ο 60χρονος

Για σχέδιο τριών σταδίων μίλησε η Αγγελική Νικολούλη, που μέσω της εκπομπής της είχε ασχοληθεί με την υπόθεση

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις σκότωσε τη μητέρα του ο 60χρονος

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου οδηγείται στον εισαγγελέα, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τη σύλληψή του

Σε τρεις φάσεις εκτυλίχθηκε το σχέδιο του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της.

Εξηγώντας πτυχές της υπόθεσης, η δημοσιογράφος Αγγελική Νιοκολούλη, που είχε ασχοληθεί επί χρόνια με το έγκλημα, μίλησε για «σατανικό σχέδιο» τριών σταδίων: Αρχικά ο γιος χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στη μητέρα του και στη συνέχεια προχώρησε με τον ασφυκτικό θάνατό της, ώστε να μην υπάρχει ελπίδα επιβίωσης. Στο τρίτο στάδιο του σχεδίου του, μάλιστα, δεν δίστασε να προκαλέσει εμπρησμό: Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της γυναίκας ώστε να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδοπούλου, η αστυνομία συνέλαβε τον γιο της, κατηγορώντας τον για το έγκλημα.

Το ότι δεν επρόκειτο για θάνατο σε φωτιά που προκλήθηκε από ατύχημα, έγινε φανερό από συγκεκριμένα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις ηρεμιστικών ουσιών, τις οποίες η 87χρονη δεν λάμβανε υπό κανονικές συνθήκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμάκων τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Δεύτερο σημαντικό στοιχείο, ήταν το γεγονός πως τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα κρίθηκαν συμβατά με καπνίστρια, χωρίς όμως να αποδεικνύουν σε καμία περίπτωση θάνατο από εισπνοή καπνού, γεγονός που οδήγησε αυτομάτως στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο δωμάτιό της.

Τέλος, καθοριστικό στοιχείο για το ένταλμα σύλληψης, αποτέλεσε και ο εντοπισμός μπιτονιού με βενζίνη, κρυμμένου στο σπίτι του, κατά την έρευνα της 17ης Δεκεμβρίου, αφού οι αστυνομικοί είχαν βεβαιωθεί πως τα ρούχα του θύματος είχαν ποτιστεί με βενζίνη.

Ελένη Παπαδοπούλου: Το χρονικό της δολοφονίας

Η Ελένη Παπαδοπούλου είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για δυστύχημα - αυτή ήταν και η αντιμετώπιση της υπόθεσης από τον γιος της.

Ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια. Μιλώντας στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη επέμενε πως δεν υπήρχε κάτι «ύποπτο» και πως η υπόθεση έχει κλείσει.

Σε τηλεφωνικές του συνομιλίες με την εκπομπή, ο κατηγορούμενος -πλέον- για το έγκλημα εμφανιζόταν βέβαιος πως επρόκειτο για ατύχημα. Ωστόσο, όπως περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη, όσο προχωρούσε η έρευνα οι αντιφάσεις πλήθαιναν, ενώ δεν καταγράφηκε καμία ένδειξη ενσυναίσθησης απέναντι στο θύμα.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενικών προσώπων, ο 60χρονος δεν παρέστη ούτε στην κηδεία της μητέρας του, αποφεύγοντας κάθε επαφή τόσο με την οικογένεια όσο και με το στενό της περιβάλλον.

Ελένη Παπαδοπούλου: Οικονομικά τα κίνητρα του εγκλήματος

Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε χρέη ύψους περίπου 400.000 ευρώ και οι αρχές εκτιμούν ότι αυτό αποτέλεσε σημείο - κλειδί: Πιθανόν να δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο τη μητέρα του, καθώς διαφωνούσε στην πώληση του διαμερίσματός τους στον Λυκαβηττό, προκειμένου να ξεπληρώσει ο 60χρονος το χρέος.

Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.

