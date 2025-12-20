Κολωνάκι: Δολοφονία αποδείχθηκε ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου - Πότισαν τα ρούχα της με βενζίνη

Στις 29 Ιανουαρίου 2022, η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Αρχικά, ο θάνατός της θεωρήθηκε ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες των αρχών και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αποκάλυψαν πως επρόκειτο για δολοφονία.

Όταν βρέθηκε νεκρή, θεωρήθηκε ότι η φωτιά ξέσπασε από τσιγάρο, καθώς η Ελένη ήταν έντονη καπνίστρια. Όμως, οι έρευνες αποκάλυψαν ένα σκοτεινότερο γεγονός. Το πόρισμα των αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο υγρό και ότι η πυρκαγιά στήθηκε για να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας. Ένα άτομο από το στενό της περιβάλλον έχει ήδη καταθέσει για την υπόθεση.

Οι αξιωματικοί ερευνούν πρόσωπα και κίνητρα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν ποιος ήθελε να βλάψει τη γυναίκα. Η τοξικολογική ανάλυση αποκάλυψε ότι η Ελένη δεν πέθανε από εισπνοή καπνού, αφού το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, αρκετό για καπνίστρια, αλλά όχι για θάνατο από φωτιά. Αντιθέτως, αυτό δείχνει ότι όταν οι φλόγες τύλιγαν το σώμα της, εκείνη είχε ήδη σταματήσει να αναπνέει.

Η ανάλυση επίσης εντόπισε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, υποδεικνύοντας ότι η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε ήδη νεκρή πριν την πυρπολήσουν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν την ανατριχιαστική εκδοχή: στα ρούχα της εντοπίστηκε επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με βενζίνη, είχε ποτίσει τον καναπέ και τον γύρω χώρο και στη συνέχεια άναψε τη φωτιά.

Ο βασικός ύποπτος είναι πρόσωπο από το στενό της περιβάλλον, ενώ ο εισαγγελέας καλείται να αποφασίσει για τυχόν δίωξη.

Η αντίδραση του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Στην πρώτη επικοινωνία με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο γιος της δήλωσε κατηγορηματικά ότι η υπόθεση είχε «κλείσει». Παρά τις προσπάθειες του δημοσιογράφου να του εξηγήσει ότι η έρευνα συνεχίζεται, εκείνος παρέμενε αμετακίνητος:

«Η υπόθεση έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε, θα το ήξερα», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε για συνάντηση, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Όχι, για κανέναν λόγο. Ό,τι χρειάζεται να ξέρω, το ξέρω ήδη από τις αρμόδιες αρχές. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο, η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο και δεν υπήρχε κάτι άλλο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε».

Από την πρώτη στιγμή, όμως, οι πληροφορίες της εκπομπής έδειχναν ότι το τραγικό τέλος της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» δεν ήταν ατύχημα κάτι που ο ρεπόρτερ προσπαθούσε να του εξηγήσει, χωρίς επιτυχία.