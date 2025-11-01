Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού

Μια υπόθεση που θεωρήθηκε «τραγικό ατύχημα», μετατρέπεται πλέον σε πιθανή εγκληματική ενέργεια.

Οι αποκαλύψεις της Αγγελικής Νικολούλη στο «Φως στο τούνελ» για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, συνεχίστηκαν και στην αποψινή εκπομπή.

«Τα πράγματα αγριεύουν…» ανέφερε οικογενειακή φίλη, που επικοινώνησε με την εκπομπή εμφανώς σοκαρισμένη, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έφερε στο φως το «Τούνελ» σχετικά με το θρίλερ του Κολωνακίου. «Θέλω να μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο. Είμαι πολύ ταραγμένη… Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, όλοι γνώριζαν την επιθυμία της Ελένης Παπαδοπούλου να πουλήσει το σπίτι της με την προϋπόθεση να αποκτήσει ένα άλλο στην Αλεξανδρούπολη ή στη Σαμοθράκη όπως της έλεγε ο γιος της. Θεωρεί, ωστόσο, πως δεν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα η γυναίκα να δεχόταν να μείνει σε γηροκομείο.

«Ήταν μια κυρία που δεν θα πούλαγε τα κοσμήματα και τα πράγματά της για να πάει να πάρει τσιγάρα όπως είπε το παιδί της. Ήταν μια αρχόντισσα, μια κυρία του Κολωνακίου, με πίνακες του Φασιανού μέσα στο σπίτι και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε» πρόσθεσε.

«Ήταν μια μάνα που τα έκανε όλα για το παιδί της. Έκρυβε πράγματα που έκανε, προσπαθούσε να τον καλύψει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι οικογένεια μιλάμε και πόσο κόσμο έχει βοηθήσει. Ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι με τον άντρα της, πάντα μαζί και πολύ αξιοπρεπείς. Έχουμε όλοι συγκλονιστεί και θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια για να ηρεμήσουμε. Νιώθουμε ενοχές που δεν γνωρίζαμε τίποτα παραπάνω. Είχαμε μείνει στην πρώτη τραγική εικόνα, που έδειχνε μια γυναίκα να έχει καεί και θεωρούσαμε ότι η υπόθεση είχε κλείσει. Είμαστε όλη μέρα στα τηλέφωνα. Έχω γίνει ντετέκτιβ», κατέληξε.

Τα μηνύματα του γιού μετά τις αποκαλύψεις

Πάντως ραγδαίες εξελίξεις προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του «Τούνελ» για το πόρισμα-φωτιά της Πυροσβεστικής και τα εργαστηριακά ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων της Ελένης Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο γιος του θύματος, βλέποντας την υπόθεση να παίρνει νέα τροπή και το κεφάλαιο του «δυστυχήματος από τσιγάρο» που είχε υποστηρίξει να κλείνει οριστικά , έσπευσε να παρέμβει με μια σειρά γραπτών μηνυμάτων προς την εκπομπή.

Σε αυτά από υπέρμαχος της θεωρίας της «ανθρώπινης ανάφλεξης», τώρα δηλώνει πως έκανε λάθος και ουδέποτε οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής του είπαν για φωτιά από τσιγάρο. Εμφανίζεται επίσης αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, αναζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο της μητέρας του.

-«Θα υποβάλω μήνυση κατά αγνώστων για τον θάνατο της μητέρας μου»

«Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις στην εκπομπή σας για ύποπτα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της μητέρας μου, ζήτησα από τον δικηγόρο μου να προχωρήσει άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων.

Μακάρι να είχα ενημερωθεί νωρίτερα για τα ευρήματα και να είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, αντί να ψάχνω για μια λογική εξήγηση για την ύποπτη οσμή στο σπίτι επί τόσες μέρες», είπε.

-«Οι Ανακριτές ΠΟΤΕ δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο»

«Παρακαλώ σημειώστε ότι οι Ανακριτές της Πυροσβεστικής ΠΟΤΕ δεν μου είπαν ότι “έφταιγε το τσιγάρο”, ούτε μου έδωσαν άλλα στοιχεία για την υπόθεση. Το μόνο που μου είχαν πει ήταν: «…και νωρίτερα να είχες φτάσει, πάλι δεν θα την έσωζες…».

Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από τσιγάρο, ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό.», πρόσθεσε

-«Τώρα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας»

«Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών και αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό λίγο πριν ξεψυχήσει.

Άραγε στο στομάχι της βρέθηκαν ολόκληρα χάπια, που σημαίνει ότι μάλλον αυτοκτόνησε, ή μήπως τα φάρμακα είχαν διαλυθεί σε κάποιο αναψυκτικό, που σημαίνει ότι μάλλον κάποιος της τα χορήγησε κρυφά , χωρίς η ίδια να το γνωρίζει;

Γιατί κάποιος κακόβουλος, που έχει ναρκώσει την μητέρα μου και μπορεί εύκολα, να της προκαλέσει ασφυξία, να σκουπίσει τα αποτυπώματα, και να φύγει… να βάλει ΚΑΙ φωτιά που πάντα προκαλεί υποψίες;», σημείωσε επιπλέον.

-«Στη μήνυση θα αναφερθούν και δύο πρώην οικιακές βοηθοί»

«Στην μήνυση θα αναφέρονται και τα ονόματα των δύο προηγούμενων οικιακών βοηθών που δεν έχω αναφέρει στην κατάθεση μου . Πριν τέσσερα χρόνια είχα μιλήσει μόνο για τη νέα οικιακή βοηθό και τη φίλη μας που είχε τα κλειδιά το διάστημα που έλειπα στην Σαμοθράκη.

Θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο στο τηλέφωνο, γιατί δεν εκφράζομαι σωστά και παρερμηνεύονται τα λόγια μου».Γιατί κάποιος κακόβουλος, που έχει ναρκώσει την μητέρα μου και μπορεί εύκολα, να της προκαλέσει ασφυξία, να σκουπίσει τα αποτυπώματα, και να φύγει… να βάλει ΚΑΙ φωτιά που πάντα προκαλεί υποψίες;», κατέληξε.

