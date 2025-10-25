Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

Οι αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» για τον φρικτό θάνατο της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη, προκάλεσαν νέο κύμα σοκ και οδύνης στους συγγενείς της. Όσα ήρθαν στο φως ανατρέπουν την αρχική εκδοχή του τραγικού δυστυχήματος από τσιγάρο, ανοίγοντας ξανά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. «Χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας», δηλώνουν οι συγγενείς, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο υλικό για να τη σκοτώσουν. Τρία χρόνια μετά, το μυστήριο αναζωπυρώνεται, μαζί με τα ερωτήματα: ποιος τη σκότωσε και γιατί;

«Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας με τις εξελίξεις που προβάλατε στην εκπομπή για την απανθράκωση του δικού μας ανθρώπου . Ήταν μεγάλο το σοκ. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι έφυγε από τη φωτιά που προκάλεσε το τσιγάρο . Τώρα μαθαίνουμε από σας ότι η πυροσβεστική κάνει λόγο για εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να την κάψουν. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό, γιατί την αγαπούσαμε πολύ τη θεία και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Ποιος τη σκότωσε και γιατί. Η ίδια, δεν πήγαινε στο γιατρό, γιατί ένιωθε καλά. Δεν είχε προβλήματα υγείας».

Μάλιστα η ανεψιά της γυναίκας που απανθρακώθηκε ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στην αστυνομία ρώτησε αν υποψιάζονται εγκληματική ενέργεια αλλά δεν πήρε καμία απάντηση.

«Και η αδερφή μου η άλλη μου λέει, κοντεύω να πάθω, τι βόμβα ήταν αυτή; Εμείς τους αγαπούσαμε πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος... τους ήξεραν όλοι. Μετά από τρία χρόνια είχαμε επαναπαυτεί ότι ήταν από τσιγάρο. Φυσικά δεν της άξιζε να φύγει έτσι, με τέτοιο τραγικό θάνατο. Τι να σας πω, εύχομαι να βγει η αλήθεια».

Η ίδια, στάθηκε και σε μια λεπτομέρεια που την προβλημάτισε ακούγοντας τον ξάδελφο της να περιγράφει τις συνθήκες θανάτου της θείας της.

«Ο ξάδερφός μου, που τον αγαπούμε, είπε ότι ήταν κλειστό το σπίτι όταν έπιασε η φωτιά . Η μητέρα του, από ότι ξέραμε όλοι, την μπαλκονόπορτα στο δωμάτιο που βρέθηκε καμένη και έβλεπε στον ακάλυπτο, την είχε πάντα ανοιχτή, χειμώνα καλοκαίρι γιατί κάπνιζε πολύ. Ήταν η μόνη πόρτα που δεν έκλεινε ποτέ, μέρα-νύχτα και αυτό το ξέραμε πολύ καλά και μας έκανε εντύπωση που είπε ότι ήταν όλα κλειστά. Μπορεί κάποιος να μπήκε, να έβαλε τη φωτιά και να έκλεισε τα πάντα. Επίσης η πόρτα που πήγαινε από το διάδρομο σε αυτό το δωμάτιο, ποτέ δεν έκλεινε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μήπως κάποιος την έκλεισε και έβαλε φωτιά; Μήπως κάποιος την έπεισε να του ανοίξει και παγιδεύτηκε;

Διαβάστε επίσης