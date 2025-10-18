Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

Νέα ερωτήματα αλλά και έρευνα φέρνει ο φάκελος για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της γνωστής «αρχόντισσας του Κολωνακίου».

Ο φάκελος της υπόθεσης ανοίγει ξανά και περνά στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, καθώς πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως πίσω από τη φαινομενικά «τυχαία» πυρκαγιά μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο.

Η χήρα του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού τον Ιανουάριο του 2022.

Οι τότε εκτιμήσεις ήταν πως επρόκειτο για τυχαία φωτιά που ξέσπασε από τσιγάρο. Από τα ευρήματα όμως που εντοπίστηκαν στον χώρο, αλλά και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, φαίνεται να αλλάζουν όλα. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή της Παρασκευής το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, «η φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν…».

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα anikolouli.gr, τα τοξικολογικά και ιατροδικαστικά αποτελέσματα κατέδειξαν πως η άτυχη γυναίκα δεν εισέπνευσε καπνό τη στιγμή της πυρκαγιάς. Μάλιστα ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως το ποσοστό αιθάλης (δηλαδή μονοξειδίου του άνθρακα, CO) στο αίμα που έδειξε η εξέταση καρβοξυαιμοσφαιρίνης ήταν πολύ κοντά στις φυσιολογικές τιμές, μόλις 5%. Επίπεδα του 20% προκαλούν συμπτώματα δηλητηρίασης και 50-60% το θάνατο. Η γυναίκα δεν βρισκόταν στη ζωή για να εισπνεύσει καπνό.

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα από την αυτοψία και το πόρισμα της Πυροσβεστικής, που ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, «παραπέμπουν ξεκάθαρα σε εμπρησμό με τη χρήση εύφλεκτου υγρού». Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «κάποιος ή κάποιοι φαίνεται πως περιέλουσαν με αυτό την άτυχη γυναίκα, εμπότισαν τον καναπέ στον οποίο βρισκόταν και έβαλαν φωτιά…».

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως θανατηφόρο ατύχημα, ωστόσο η Εισαγγελία Αθηνών προχώρησε σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση.

Στο πλατό της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», βρέθηκε ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής επεσήμανε ότι πρόκειται «πιθανότατα για συγκάλυψη εμπρησμού». Όπως σημείωσε, «με βάση το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, στο δωμάτιο που απανθρακώθηκε η γυναίκα αναπτύχθηκε έντονη φωτιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τρόπο που μόνο με την βοήθεια επιταχυντή (εύφλεκτου υγρού) θα μπορούσε να επιτευχθεί», αναλύοντας γιατί «αυτού του είδους η πυρκαγιά θα ήταν αδύνατο να προκληθεί από τσιγάρο».

Τι λέει ο γιος της άτυχης γυναίκας

Στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη μίλησε και ο γιος της άτυχης 87χρονης, ο οποίος ζήτησε να ριχθεί άπλετο φως στις συνθήκες του θανάτου της μητέρας του. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που έκαναν λόγο για έντονους καβγάδες και φασαρίες στο διαμέρισμα όπου αργότερα βρέθηκε απανθρακωμένη.

«Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απ’ έξω. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Κάηκα στο χέρι μου… Ευτυχώς δεν μπήκα μέσα, αλλιώς θα καιγόμουν κι εγώ». Σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι πυροσβέστες, «η φωτιά σιγόκαιγε για ώρες» και «η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη. Ήταν καθισμένη στον καναπέ της, εκεί που έβλεπε πάντα τηλεόραση».

Σε ερώτηση που του έγινε γιατί δεν πρόλαβε να διαφύγει, απάντησε: «Μπορούσε να περπατήσει με το πι. Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή έπαθε κάτι παθολογικό». Για τυχόν οσμή εύφλεκτου υγρού ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα αμέσως… Αλλά και να μου ξέφευγε κάτι, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει».

Ο ίδιος ανέφερε ότι την ημέρα εκείνη θα συνόδευε στο σπίτι «μια καινούργια οικιακή βοηθό, Γεωργιανής καταγωγής»: «Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της… Μόλις όμως άνοιξα την πόρτα και ξέσπασε η φωτιά, πρέπει να εξαφανίστηκε. Μάλλον τρόμαξε. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί».

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το πολυτελές διαμέρισμα, το οποίο λίγο πριν τον θάνατό της είχε βγει προς πώληση έναντι 750.000 ευρώ, σήμερα εμφανίζεται σε μεσιτική ιστοσελίδα με ζητούμενη τιμή που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.