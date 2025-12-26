Euroleague: Πήγε να χάσει δικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός, αλλά κατόρθωσε να φύγει νικητής

Πάση θυσία τη νίκη ήθελε ο Ολυμπιακός στην Μπολόνια για την 18η αγωνιστική της Euroleague και φάνηκε απίστευτα νευρικός σε ένα ματς που ξεκίνησε ιδανικά γι’ αυτόν. Οι «ερυθρόλευκοι» κλείνουν το 2025 με «διπλό», το οποίο ήρθε με κόπο και αγωνία, παρά την μεγάλη τους ευστοχία στις βολές και στο τρίποντο.

Η Βίρτους έμεινε κοντά στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη διαφορά να «χτίζεται» στη δεύτερη περίοδο και οι φιλοξενούμενοι πήραν ψυχολογία, φτάνοντας μέχρι και στο +20 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Εκεί οι Ιταλοί έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν μέχρι και τον πόντο στο τελευταίο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να κρατά τη νίκη που τόσο χρειαζόταν.

Ο Ντόρσεϊ με 23 πόντους και ο Φουρνιέ με 21… οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» στο ματς. Ο Βεζένκοφ είχε 16, με Πίτερς και Μιλουτίνοφ να πετυχαίνουν από 13. Για τους ηττημένους, ο Βιλντόζα είχε 17 πόντους, ο Μόργκαν 15, ενώ ο Έντουαρντς έμεινε στους 14.

Το ματς άρχισε χωρίς να μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες να ξεφύγει. «κλειστές» διαφορές και σκορ δεκαλέπτου 25-23. H δεύτερη περίοδος άρχισε με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο μπόνους των βολών από τα 2,5 πρώτα λεπτά, κάτι που τον απελευθέρωσε σημαντικά. Έφτασε λοιπόν στο +10 (32-42) στο 16’. Η Βίρτους μείωσε σε 39-44, για να ακολουθήσουν αμέσως 4 σερί βολές του Ολυμπιακού για το 39-48 του 18’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 41-50 με δύο βολές του Μιλουτίνοφ. Συνολικά στα πρώτα 20 λεπτά, οι βολές ήταν 4-15.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει τη διαφορά στους 12 (41-53) και να διατηρεί το προβάδισμα με σχετική άνεση. Οι Ιταλοί μείωσαν σε 51-57 στο 24’, όμως οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα και αύξησαν την απόσταση στο +16 για το 53-69 του 27’. Με βολή του Μιλουτίνοφ στο 29’ η διαφορά ανέβηκε για πρώτη φορά στους 20 (57-77) και ουσιαστικά τα πάντα είχαν κριθεί. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 60-77.

Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 62-80 στις αρχές της τελευταίας περιόδου, με την Βίρτους να κάνει ένα εντυπωσιακό 13-0 με εξαιρετικό Μόργκαν, για να μειώνει σε 75-80 στο 33’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε… ανάσα (75-83). Ο Βεζένκοφ επίσης με τρίποντο πήγε τη διαφορά στους 10 (78-88) μόλις το ματς μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δύο σερί «βόμβες» του Βιλντόζα έφεραν το 84-88 στο 36’. Ο ΜΙλουτίνοφ «έγραψε» το 84-90. Βολές του Βιλντόζα και καλάθι του Νιάνγκ έφεραν το 88-90 στο 38’. Ο Φουρνιέ με τρίποντο έκανε το 88-93, με βολές του Ντιούφ και καλάθι του Νιάνγκ να φέρνει το ματς στον πόντο (92-93). Ο Ντόρσεϊ στα 20’’ έκανε το 92-95, με τον Ντιούφ στα 8’’ να μειώνει σε 94-95. Κύλησαν 5 δευτερόλεπτα και ο Πίτερς κέρδισε βολές. Ο Ιβάνοβιτς διαμαρτυρήθηκε έντονα για 5’’ στην επαναφορά, με τον Αμερικανό να ευστοχεί για το 94-97. Ο Νιάνγκ έχασε το τρίποντο ισοφάρισης κι έτσι λυτρώθηκαν οι «ερυθρόλευκοι» πετυχαίνοντας τη 10η νίκη τους.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 59-77, 94-97.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης