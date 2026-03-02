Φοινικούντα: Θέλει το κάμπινγκ η μάνα του ανιψιού που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται δικαστική διαμάχη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μετά την αίτηση που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για διορισμό προσωρινής διοίκησης από τη μητέρα του προφυλακισμένου στον Κορυδαλλό ανιψιού του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα το gargalianoionline, η αιτούσα, που συμμετείχε και στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο μαζί με τον 33χρονο γιο της και το θύμα, επιδιώκει την επαναλειτουργία της επιχείρησης και προτείνει έξι πρόσωπα για νέο ΔΣ. Στη λίστα περιλαμβάνεται και η ανιψιά του θανόντος, Α., καθώς και ο εξάδελφος Λ. Τ., δύο επιχειρηματίες της περιοχής και ο αδελφός της Α., Γ. Ν., ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αρνήθηκε τη συμμετοχή.

Στην αίτηση υποστηρίζεται ότι «η εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα σε ενέργειες προετοιμασίας για τη θερινή περίοδο όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, η συντήρηση εγκαταστάσεων, οι συμβάσεις προμηθειών και οι άδειες λειτουργίας». Την ίδια ώρα, γίνεται λόγος για αυξημένο ενδιαφέρον πελατών από το εξωτερικό, με τηλεφωνήματα για κρατήσεις και ερωτήματα σχετικά με το αν θα ανοίξει το κάμπινγκ, ενώ μέρος των πελατών έχει αφήσει τροχόσπιτα στον χώρο για τη χειμερινή περίοδο.

Σημειώνεται επίσης ότι στο αίτημα δεν γίνεται αναφορά σε δολοφονία, αλλά σε «θάνατο του προέδρου», ενώ η προφυλάκιση του ανιψιού περιγράφεται ως «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.».

Η αίτηση τονίζει ότι «η εταιρεία (...) υπήρξε πάντοτε οικογενειακή επιχείρηση, η οποία στηρίχθηκε στην προσωπική εργασία, στη φροντίδα και στην αφοσίωση των μελών της οικογένειας», ενώ η επιλογή «συγγενικών προσώπων διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας».

«Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός»

Παράλληλα, στις 7/2/2026 η αδελφή του δολοφονηθέντος κατέθεσε αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου κατά του προφυλακισμένου ανιψιού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία. Το άρθρο 1862 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι «η αναξιότητα κηρύσσεται με δικαστική απόφαση» και ότι σχετική αγωγή έχει δικαίωμα να ασκήσει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στη διαθήκη που φέρεται να είχε συνταχθεί τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία, ο 33χρονος εμφανίζεται να κληρονομεί το 95% της περιουσίας του θανόντος.

