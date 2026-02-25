Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

Νέες πληροφορίες στη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, αφού το απόγευμα της Τετάρτης (25/2) ασκήθηκε ποινική δίωξη σε δύο άτομα για «υπόθαλψη εγκληματία».

Σύμφωνα με το Mega, η αρμόδια δικαστική λειτουργός άσκησε δίωξη σε βάρος της συντρόφου του ανιψιού ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός του αιματηρού επεισοδίου και ενός φίλου του.

Μάλιστα, η σύντροφος του ανιψιού φέρεται, όπως έκαναν γνωστό οι ίδιες πληροφορίες, να είχε επιβιβαστεί σε ένα από τα δύο οχήματα που κινήθηκαν μαζί με τους 22χρονους προς την περιοχή της Καλαμάτας, προτού φτάσουν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Η σύντροφος φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε όχημα, που ακολουθούσε αυτό του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη διαδρομή για την Καλαμάτα, την ώρα που ο φίλος του κατηγορουμένου ήταν ο οδηγός του εν λόγω Ι.Χ.

Υπενθυμίζεται ότι η διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έγινε στις 5 Οκτωβρίου όπου ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 61χρονος επιστάτης του έπεσαν νεκροί.

