Θεσπρωτία: Έφοδος σε σπίτι συγγενή συλληφθέντα για το φονικό στη Φοινικούντα

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είναι συγγενής με τον Τ.Χ. που κατηγορείται για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μυστήριο καλύπτει αστυνομική επιχείρηση σε χωριό της Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Star, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι που διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Κατά τη έφοδο εντοπίστηκε οπλισμός και συγκεκριμένα όπλα καλάσνικοφ καθώς επίσης και μισό εκατομμύριο ευρώ.

Το σπίτι βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο και απέχει περίπου 1χλμ από το χωριό.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είναι συγγενής με τον Τ.Χ. που κατηγορείται για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα.

Όπως ανέφερε ο θείος του κατηγορουμένου ο κατηγορούμενος είχε πάει στο σπίτι κάποια στιγμή στο σπίτι το καλοκαίρι ωστόσο δεν είχε πρόσβαση στο σπίτι.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έμενε για χρόνια στο Βέλγιο και το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να μείνει μόνιμα στο χωριό.

Μάλιστα είχε εγγράψει τα παιδιά της στο σχολείο, ωστόσο ξαφνικά τρεις ημέρες πριν τις συλλήψεις στη Φοινικούντα εξαφανίστηκε παίρνοντας τα παιδιά της και ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα.

«Το τηλέφωνο δεν μου το σηκώνει και εμένα. Δεν νομίζω να είχε κάτι η κοπέλα και στο Βέλγιο που ήταν μαγαζί είχε, δούλευε και να είχε και πέντε φράγκα δικαιολογημένο είναι αυτό. Για όπλα; Και πώς βρεθήκανε τα όπλα εκεί, τι να τα κάνει; Καταρχήν αν ήταν κάτι θα μου το έλεγε πρώτα πρώτα εμένα», λέει ο θείος του κατηγορουμένου.

Όπως ισχυρίζεται συγγενής της στο χωριό τα παιδιά της δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν για το λόγο αυτό μάζεψε τα πράγματά της και επέστρεψε πίσω.

Σύμπτωση ή όχι, σίγουρα είναι μια πληροφορία που δεν περνάει απαρατήρητη από τους εμπλεκομένους στην υπόθεση της Φοινικούντας.

Τέλος σημειώνεται ότι για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ούτε ο ηθικός αυτουργός ούτε ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήεσων του Star:

