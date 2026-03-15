Θεσσαλονίκη: Νεαρός έτρεχε με 179χλμ/ώρα στη Μουδανιών - Το όριο είναι 90

Στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι οδηγούσε το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό του με ταχύτητα 179χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90χλμ/ώρα.

