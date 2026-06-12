Νέοι φάκελοι με UFO από το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ - Τι αναφέρουν για τις «άγνωστες θεάσεις»

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα μια τρίτη παρτίδα από προηγουμένως απόρρητους φακέλους για τα UAP, προσθέτοντας δεκάδες νέα έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο στο ταχέως διευρυνόμενο αρχείο της κυβέρνησης σχετικά με ανεξήγητες θεάσεις.

Το υλικό αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολέμου το πρωί της Παρασκευής και περιλαμβάνει μια σειρά υποθέσεων που οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν οριστικά, αφήνοντας τη φύση των φαινομένων αδιευκρίνιστη.

Μεταξύ των νεοαποδεσμευμένων αρχείων υπάρχει μια αναφορά του FBI από το 2025 που περιγράφει ένα βίντεο το οποίο κατέγραψε ένας πολίτης στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ένα φωτεινό αντικείμενο αιωρούνταν πάνω από την αυλή του σαν μια «λαμπερή κόκκινη σφαίρα», περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ.

Ένα άλλο, που δεν είχε δει κανείς μέχρι τώρα, βίντεο δείχνει αυτό που αξιωματούχοι περιέγραψαν ως μια «σφαίρα τύπου πλάσματος» να αιωρείται πάνω από μια λίμνη σε άγνωστη τοποθεσία στις ΗΠΑ, αλλάζοντας σχήμα και φωτεινότητα καθώς κινούνταν.

Η σημερινή δημοσιοποίηση περιλαμβάνει επίσης δεκάδες επί μακρόν απόρρητους φακέλους της CIA για μυστηριώδεις θεάσεις, αποκαλύπτοντας ότι η υπηρεσία είχε συγκροτήσει πάνελ κορυφαίων επιστημόνων για να διερευνήσει τα «ιπτάμενα δισκάκια», υπό τον φόβο ότι οι αναφορές θα μπορούσαν να μπλοκάρουν στρατιωτικά συστήματα προειδοποίησης και να προκαλέσουν μαζική υστερία.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε ανακοίνωση: «Το Υπουργείο Πολέμου βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό με τον πρόεδρο Τραμπ για να φέρει πρωτοφανή διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Unidentified Anomalous Phenomena (UAP).

Αυτά τα αρχεία, που ήταν κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις απορρήτου, έχουν τροφοδοτήσει για χρόνια εύλογες εικασίες και ήρθε η ώρα να τα δει ο αμερικανικός λαός. Η δημοσιοποίηση αυτών των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει τη γνήσια δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».

Πολλές από τις εικόνες και τα βίντεο που περιλαμβάνονται στη δημοσιοποίηση έχουν υποβληθεί από Αμερικανούς πολίτες, με τις αρχές να σημειώνουν ότι το υλικό καταγράφηκε με iPhone.

Η αναφορά του FBI περιγράφει μια θεάση τον Ιούλιο του 2025 από έναν μάρτυρα που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του μετά την επιστροφή από τη δουλειά.

«Το φως αιωρούνταν περίπου 25 πόδια πάνω από το έδαφος, κάτω από τη γραμμή των δέντρων κοντά στο κέντρο της αυλής του, σε εκτιμώμενη απόσταση 90 ποδιών», ανέφεραν οι αρχές.

Ο μάρτυρας βγήκε για λίγο από το όχημά του πριν πάρει το κινητό του για να καταγράψει το παράξενο θέαμα. Σύντομα τον ακολούθησε και η σύζυγός του για να δει τι συνέβαινε.

«Η σύζυγος είδε επίσης το φως, περιγράφοντάς το ως μια “λαμπερή κόκκινη σφαίρα” διαμέτρου περίπου ενός μέτρου. Το κέντρο της κόκκινης σφαίρας φαινόταν να είναι ένας λευκός “ήλιος” τύπου πλάσματος στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ», συνεχίζει η αναφορά.

Η εκτίμηση του FBI αναφέρει ότι το αντικείμενο ανέβηκε αργά στον αέρα και μετακινήθηκε προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα και οι δύο μάρτυρες να παρατηρήσουν μια δεύτερη πανομοιότυπη σφαίρα να αιωρείται ακριβώς από πάνω της.

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας έβγαλε ένα iPhone 14 Pro Max και άρχισε να καταγράφει καθώς τα δύο φωτεινά αντικείμενα κινούνταν δυτικά πάνω από μια κοντινή δασική γραμμή. Σύμφωνα με την αναφορά, οι σφαίρες κινούνταν αθόρυβα και ομαλά, σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Καθώς εξαφανίζονταν από το οπτικό πεδίο, και οι δύο μάρτυρες ανέφεραν ότι τα αντικείμενα φάνηκαν να συγχωνεύονται σε μία ενιαία σφαίρα. Υπολόγισαν ότι το φαινόμενο διένυσε περίπου 75 γιάρδες από το αρχικό του σημείο πριν εξαφανιστεί.

Η θεάση σημειώθηκε εντός 25 μιλίων από αρκετά άλλα ανεξήγητα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων υποθέσεων «Triangle Orbs», «Red Orb Rotation» και «Orbs Over the Pond», σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή γνωστή και στους δύο μάρτυρες.