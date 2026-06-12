Χαλκιδική: Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου μετά τη θραύση αγωγού λυμάτων στο Πευκοχώρι

Snapshot Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σημειώθηκε θραύση αγωγού λυμάτων με διαρροή σε θαλάσσια περιοχή έκτασης περίπου 60 τ.μ.

Η χρήση της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» απαγορεύτηκε προσωρινά λόγω της ρύπανσης.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε και μετέβη άμεσα στο σημείο, όπου τη στιγμή της άφιξης δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για αυτοψία και έλεγχο της κατάστασης.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου για παράβαση του Π.Δ. 55/1998 σχετικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Θραύση σε αγωγό μεταφοράς λυμάτων σημειώθηκε στο Πευκοχώρι με αποτέλεσμα τη διαρροή λυμάτων και την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι».

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) για ρύπανση έκτασης περίπου 60 τ.μ., η οποία παρατηρήθηκε τις πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή «Ακρωτήρι» Πευκοχωρίου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, λόγω βλάβης σε χερσαίο αγωγό λυμάτων.

Άμεσα, στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στο σημείο, όπου δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη θαλάσσιας ρύπανσης τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Eνημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για πραγματοποίηση αυτοψίας και ελέγχου. Από τη Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου για παράβαση του Π.Δ. 55/1998 (Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος).

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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