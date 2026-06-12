Snapshot Συνελήφθη 52χρονος στον Κορυδαλλό για παράνομη οπλοκατοχή μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.

Στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 μαχαίρια, 20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, δύο γεμιστήρες, 24 φυσίγγια και μία πτυσσόμενη ράβδος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξεταστεί η σύνδεση του οπλισμού με άλλες παράνομες δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 52χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, στο πλαίσιο επιχείρησης για τη διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με την απόκρυψη παράνομων όπλων σε οικία της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 12 μαχαίρια, 20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, δύο γεμιστήρες, 24 φυσίγγια, καθώς και μία πτυσσόμενη ράβδος.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν ο κατασχεθείς οπλισμός συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης