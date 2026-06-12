Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και αποκλειομένων

Snapshot Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και αποκλειομένων για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ για το καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα διαρκεί από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, με παράταση έως 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, εκτός από συγκεκριμένες κατασκηνώσεις όπου μπορεί να φτάσει έως 30 ημέρες.

Οι κατασκηνώσεις με δυνατότητα 30 ημερών βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας

Αιδηψού, Μαντουδίου

Λίμνης

Αγίας Άννας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Snapshot powered by AI

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων και των αποκλειομένων από τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω θα έχουν τη δυνατότητα παραμονής έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται εδώ

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