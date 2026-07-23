ΗΠΑ: «Βουτιά» άνω του 2% για τον Nasdaq – Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Snapshot Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε πάνω από 2%, φτάνοντας κάτω από τις 25.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Μάιο, λόγω πιέσεων στις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών όπως η Alphabet και η Tesla.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δέχθηκαν πιέσεις μετά από αυξημένες προβλέψεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, επηρεασμένη από την ένταση στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εντάσεις αύξησαν τους φόβους για πληθωρισμό και επηρέασαν την αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να φτάνει σε υψηλά 18 μηνών.

Τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ έδειξαν ανθεκτικότητα, με τις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας να μειώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές αγορές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις την Πέμπτη, καθώς οι ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από κολοσσούς της τεχνολογίας και η νέα άνοδος των τιμών πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν κύμα πωλήσεων.

Ο δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας έως και 2,6%, ενώ για λίγο έπεσε κάτω από τις 25.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Μάιο. Στην τελευταία αποτίμηση, ο τεχνολογικός δείκτης σημείωνε πτώση περίπου 2,1%.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά περίπου 0,9%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε απώλειες 1,1%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε την Τετάρτη μετά από σειρά ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Πίεση στις Big Tech μετά τα αποτελέσματα Alphabet και Tesla

Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τις Alphabet και Tesla να δέχονται ισχυρό πλήγμα μετά την ανακοίνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Η Alphabet παρουσίασε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ωστόσο η αύξηση των προβλέψεων για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) προκάλεσε προβληματισμό στους επενδυτές, οι οποίοι εξετάζουν πλέον κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι το 2026 θα είναι «μια τεράστια χρονιά επενδύσεων» για την εταιρεία, με έμφαση στα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus, τα robotaxis και τα κέντρα δεδομένων.

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα 100 δολάρια

Την ίδια ώρα, η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η τιμή του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, ξεπέρασε το κρίσιμο επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινήθηκε ανοδικά.

Η νέα άνοδος ήρθε μετά τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η διεύρυνση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για πιθανές αναταράξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Νέες ανησυχίες για πληθωρισμό και επιτόκια

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε πιέσεις και στην αγορά ομολόγων, καθώς επανήλθαν οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για πιθανές μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος.

Ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας

Παρά τις αναταράξεις στις αγορές, τα νέα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ έδειξαν ανθεκτικότητα στην αγορά εργασίας.

Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν απροσδόκητα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969, φτάνοντας τις 187.000 για την εβδομάδα, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 210.000 αιτήσεις.

Στο εταιρικό μέτωπο, οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Intel, η T-Mobile US και η Lockheed Martin.

Διαβάστε επίσης