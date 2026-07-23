Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο: «Καλπάζει» προς τα 100 δολάρια καθώς βαθαίνει η κρίση στο Ιράν

Η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς η σύγκρουση με το Ιράν βαθαίνει

Νατάσα Παυλοπούλου

Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο: «Καλπάζει» προς τα 100 δολάρια καθώς βαθαίνει η κρίση στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η τιμή του πετρελαίου πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Οι Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας φόβους αποκλεισμού της περιοχής.
  • Ένα πετρελαιοφόρο υπέστη έκρηξη και φωτιά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τα υπόλοιπα δύο πλοία να αναγκάζονται να επιστρέψουν.
  • Η τιμή του αργού Brent αυξήθηκε πάνω από 4% ξεπερνώντας τα 98 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 33% από την έναρξη του πολέμου.
  • Η κρίση συμπίπτει με μειωμένα αποθέματα πετρελαίου και ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια, περιορίζοντας την προσφορά καυσίμων μεταφορών.
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Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν για μία ακόμη φορά σήμερα (23/7) καθώς σκληραίνουν οι μάχες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για μία νέα παγκοσμια ενεργειακή κρίση. Οι Χούθι της Υεμένης, μια πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν, ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα αφού απείλησαν με αποκλεισμό στην περιοχή.

Και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι ένα από τα τρία πετρελαιοφόρα που προσπαθούσαν να περάσουν από μια «ναρκοθετημένη διαδρομή» νότια των Στενών του Ορμούζ έπιασε φωτιά μετά από έκρηξη, αναγκάζοντας τα άλλα δύο πλοία να γυρίσουν πίσω, σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τω μεταξύ δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν τη 12η νύχτα συνεχόμενων επιθέσεων που αποσκοπούσαν στην «υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί τους πολιτικούς ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία».

Με φόντο τις εξελίξεις αυτές, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, του παγκόσμιου σημείου αναφοράς για το πετρέλαιο, ξεπέρασε τα 98 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 4%. Καθώς οι μάχες στη Μέση Ανατολή έχουν ενταθεί, το Brent έχει κερδίσει περίπου 13 δολάρια την τελευταία εβδομάδα. Το κόστος του αργού έχει αυξηθεί περίπου 33% από την έναρξη του πολέμου. Το αργό West Texas Intermediate, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, ανέβηκε σχεδόν 3% στα σχεδόν 90 δολάρια το βαρέλι.

Αρκετοί παράγοντες συνδυάστηκαν για να ανέβουν εκ νέοι οι τιμές του πετρελαίου, σημειώνουν οι New York Times. Επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούν πόσα πλοία διέρχονται από το Ορμούζ, τη στενή πλωτή οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν. Δίνουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στον ισχυρισμό των Χούθι ότι η ομάδα τήρησε την απειλή της να αποκλείσει το στενό Mπαμπ αλ Μαντάμπ στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο η Σαουδική Αραβία έχει χρησιμοποιήσει ως εναλλακτική οδό για την εξαγωγή πετρελαίου.

Η σύγκρουση διευρύνεται σε μια ευάλωτη στιγμή για τις αγορές ενέργειας. Τα αποθέματα πετρελαίου είναι μικρότερα από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησαν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου, και οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια, περιορίζοντας τις προμήθειες καυσίμων μεταφορών όπως το ντίζελ.

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