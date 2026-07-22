FT: Οι ΗΠΑ έχουν εισπράξει 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας - Πού είναι τα χρήματα;

Snapshot Οι Η έχουν συγκεντσει πάνω από δισ. δολάρια από τις πετρελαϊκές πωλήσεις της Βενεζουέλας το 2026, αλλά η διαχείριση και η διανομή αυτών των κεφαλαίων παραμένει ασαφής.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο των πετρελαϊκών εσόδων μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και την τοποθέτηση της Ντέλσι Ροντρίγκες, χωρίς να παρέχει σαφείς πληροφορίες για τη χρήση των χρημάτων.

Συνολικά 3 δισ. δολάρια έχουν αποσταλεί στη Βενεζουέλα για μισθούς και εξοπλισμό, ενώ απαιτείται άδεια των ΗΠΑ για τη διάθεση των υπολοίπων κεφαλαίων.

Υπάρχουν έντονες ανησυχίες και διακομματικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ για την αδιαφάνεια στη διαχείριση των εσόδων, με κίνδυνο κοινοβουλευτικών ερευνών.

Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση ζητά πρόσβαση σε επιπλέον δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει ανθρωπιστική βοήθεια και στρατιωτική υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν συγκεντρωθεί από τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας εντός του 2026 υπό τη διαχείριση των ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times. Ωστόσο, το ακριβές ύψος των χρημάτων που έχουν επιστραφεί στο Καράκας, η τοποθεσία φύλαξής τους και τα κριτήρια διάθεσής τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο των πετρελαϊκών εξαγωγών της χώρας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και την τοποθέτηση της πρώην αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες στο τιμόνι της χώρας. Παρά την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, η Ουάσιγκτον έχει δώσει ελάχιστες σαφείς εξηγήσεις για τη διαχείριση των κεφαλαίων. Το ζήτημα αυτό καθίσταται εξαιρετικά κρίσιμο μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, καθώς ο ΟΗΕ υπολογίζει τις ζημιές σε υποδομές και κτίρια στα 37 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η οικονομία της Βενεζουέλας βρισκόταν ήδη σε παρατεταμένη κρίση.

Οι Financial Times υπολόγισαν τα πιθανά πετρελαϊκά έσοδα της χώρας χρησιμοποιώντας στοιχεία της Kpler για τις εξαγωγές αργού από τον Ιανουάριο και τιμές της Argus Media για βασικές ποικιλίες του βενεζολάνικου πετρελαίου. Η αξία των φορτίων για τα οποία υπήρχαν άμεσες εκτιμήσεις ανέρχεται σε περίπου 11,5 δισ. δολάρια. Με βάση τις ιστορικές διακυμάνσεις των τιμών, οι FT εκτιμούν ότι τα φορτία για τα οποία δεν υπήρχαν πλήρη στοιχεία ανεβάζουν το συνολικό ποσό πάνω από τα 13 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δημιούργησε ιστοσελίδα για την παρακολούθηση των εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου που διαχειρίζονται οι ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αυτή εμφανίζεται μόνο μία συναλλαγή: μεταφορά 300 εκατ. δολαρίων τον Μάρτιο.

Από την αρχή της επιχείρησης στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει διαφορετικές εκδοχές για τον ρόλο της στη διαχείριση των χρημάτων.Το εκτελεστικό διάταγμα του Ιανουαρίου ανέφερε ότι τα έσοδα παραμένουν ιδιοκτησία της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και φυλάσσονται σε λογαριασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης υπό καθεστώς θεματοφυλακής.

Στη συνέχεια όμως, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας ανέφερε πως τα κονδύλια θα διατίθενται προς όφελος τόσο του αμερικανικού όσο και του βενεζολάνικου λαού. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε αρχικά ότι τα έσοδα θα βρίσκονται υπό τον προσωπικό του έλεγχο, ενώ τον Ιούνιο ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ανέκτησαν το κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης 28 φορές, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσιγκτον βγάζει πολλά χρήματα. Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις υποψίες ότι τμήμα των εσόδων διοχετεύεται σε αμερικανικές δαπάνες ή άλλους μη δημοσιοποιημένους σκοπούς.

Από την πλευρά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο ανώτερος αξιωματούχος Μάικλ Κόζακ ανέφερε τον Απρίλιο ότι 3 δισεκατομμύρια δολάρια εστάλησαν στη Βενεζουέλα για μισθούς του Δημοσίου και εξοπλισμό της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ενώ σημείωσε ότι η KPMG διενεργεί χρηματοοικονομικό έλεγχο. Σε ακρόαση στο Κογκρέσο, αποσαφήνισε ότι τα χρήματα ανήκουν στη Βενεζουέλα, αλλά απαιτείται η άδεια των ΗΠΑ για τη χρήση τους. Παρά τις υποσχέσεις για τριμηνιαίες εκθέσεις, Δημοκρατικοί βουλευτές καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει καμία νεότερη ενημέρωση.

Η προσδοκία για ισχυρή οικονομική ανάκαμψη στη Βενεζουέλα δεν έχει επαληθευτεί, καθώς τα πετρελαϊκά έσοδα αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του ΑΕΠ της. Παρά την αύξηση της παραγωγής και την άρση των μεγάλων εκπτώσεων που επιβάλλονταν λόγω κυρώσεων, η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο περιορίστηκε στο 2,5%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών. Ο οικονομολόγος Φρανσίσκο Ροντρίγκες αποδίδει την εικόνα αυτή στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν μεταφέρει το σύνολο των εισπράξεων, ενώ ο οικονομολόγος και πρώην βουλευτής Χοσέ Γκέρα θέτει ανοιχτά το ερώτημα της διαφάνειας και της τύχης των κεφαλαίων.

Η αδιαφάνεια στη διαχείριση προκαλεί πλέον διακομματικές αντιδράσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ ζητά τη δημοσιοποίηση αναλυτικών εκθέσεων, ενώ ο Δημοκρατικός Χοακίν Κάστρο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι διαχειρίζεται δισεκατομμύρια χωρίς εγγυήσεις. Παράλληλα, ο πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Μπέντζαμιν Γκένταν προειδοποιεί ότι η υπόθεση ενδέχεται να μετατραπεί σε αντικείμενο κοινοβουλευτικών ερευνών και κλητεύσεων, εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο κάποιου σώματος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Με φόνο τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν πρόσφατα τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες ζητά πρόσβαση και σε άλλα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, όπως πόρους στο ΔΝΤ και τον χρυσό που φυλάσσεται στην Τράπεζα της Αγγλίας. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει 386 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια και έχουν αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις για συνδρομή. Αν και ο Αμερικανός επιτετραμμένος στο Καράκας επιβεβαίωσε ότι κονδύλια από τα πετρελαϊκά έσοδα διατίθενται για την ανοικοδόμηση, δεν προσδιόρισε το ακριβές ποσό.

Σε μια χώρα που καλείται να ανοικοδομήσει πόλεις, δρόμους και ενεργειακές υποδομές ύστερα από μία τεράστια καταστροφή το ερώτημα των Financial Times δεν είναι πια μόνο λογιστικό. Είναι βαθιά πολιτικό: ποιος ελέγχει τον πετρελαϊκό πλούτο της Βενεζουέλας και σε ποιον τελικά ανήκει;

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