Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Χωρίς τέλος η τραγωδία – Τους 5.208 έφτασαν οι νεκροί

Οι αρχές δεν έχουν δώσει τον αριθμό των αγνοουμένων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Χωρίς τέλος η τραγωδία – Τους 5.208 έφτασαν οι νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα προκάλεσε τουλάχιστον 5.208 νεκρούς, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.
  • Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740, ενώ σχεδόν 100 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.
  • Περισσότερα από 21.000 άστεγοι παραμένουν σε πάνω από 100 προσωρινούς καταυλισμούς.
  • Συνολικά 856 κτίρια υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν ολοσχερώς.
  • Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων, με εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 10.000 έως 50.000.
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Ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.208 νεκρούς, κατά νεότερο ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί το Σάββατο, έκανε λόγο για 5.119 νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Σχεδόν 100 επιπλέον θάνατοι καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά τις σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών που προκάλεσαν πελώριες καταστροφές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, πάνω απ’ όλα στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας.

Οι αρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοουμένων. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ είχε υπολογίσει πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000.

Στη Γουάιρα, οι προσπάθειες για την ανάσυρση θυμάτων συνεχίζονται στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Πάνω από 21.000 άστεγοι παραμένουν σε 100 και πλέον προσωρινούς καταυλισμούς.

Πάντα σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, 856 κτίρια υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν ολοσχερώς.

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