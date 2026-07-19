Βενεζουέλα: Εθελοντές έφτιαξαν τούρτα 7,7 μέτρων για τα παιδιά της σεισμόπληκτης Γουάιρα

«Παρασκευάστηκε με αγάπη, για τα παιδιά της Γουάιρα», τα θύματα των σεισμών από τους οποίους σκοτώθηκαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι στις 24 Ιουνίου, είπε η 50χρονη Κλαρίς Ανταούργο, κόβοντας σε μερίδες την πελώρια τούρτα, μήκους πολλών μέτρων, στα χρώματα της βενεζουελάνικης σημαίας.

«Παρ’ όλα όσα συνέβησαν, ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός», πρόσθεσε η εθελόντρια.

Είκοσι πέντε άνθρωποι συμμετείχαν στην Παρασκευή του γλυκού, «του μεγαλύτερου» στη Βενεζουέλα, με μήκος 7,7 μέτρα και πλάτος 1,6, που ζυγίζει περισσότερα από 330 κιλά, εξήγησε ο Βίλμαν Βιγιέγκας, ένας από τους ανθρώπους που είχαν την πρωτοβουλία αυτήν, στην οποία βοήθησαν πολλές τοπικές οργανώσεις του Καράκας.

«Είναι ρεκόρ για τη Βενεζουέλα, όμως δεν είναι ένα τρόπαιο που θα βάλουμε στη βιτρίνα, το κάναμε για να δώσουμε αυτό το γλυκό στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα πάμε κομμάτια του γλυκού στα κέντρα όπου φιλοξενούνται μικρά παιδιά», διαβεβαίωσε.

Περίπου 3.000 κομμάτια της τούρτας θα διανεμηθούν στα παιδιά της Γουάιρα αύριο, 19 Ιουλίου, την «Ημέρα του Παιδιού» στη Βενεζουέλα.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι ζουν σε αντίσκηνα ή σε αυτοσχέδια καταλύματα μετά τους σεισμούς.

«Δίνουμε στα παιδιά, που διανύουν μια δύσκολη περίοδο, ένα κομμάτι χαράς, ευτυχίας, αλληλεγγύης και ελπίδας. Η σημαία της Βενεζουέλας συμβολίζει την πατρίδα που θα συνεχίσει να δείχνει μεγάλη αντοχή, παρά τη φρικτή τραγωδία», συνέχισε ο Βιγιέγκας.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, τουλάχιστον 5.069 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους δύο σεισμούς, μεγέους 7,2 και 7,5 βαθμών, που έπληξαν τη Γουάιρα. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Οι αρχές αποφεύγουν να ανακοινώνουν αριθμό αγνοουμένων, όμως σύμφωνα με τον ΟΗΕ μπορεί να ανέρχονται ακόμη και στις 50.000. Με βάση άλλες εκτιμήσεις, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρότερος, γύρω στις 10.000.