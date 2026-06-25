Βενεζουέλα: Οι σεισμοί έδωσαν τη «χαριστική βολή» στην οικονομία της χώρας

Snapshot Οι διπλοί σεισμοί στη Βενεζουέλα επιδείνωσαν σοβαρά την ήδη καταρρέουσα οικονομία της χώρας, με οικονομικές απώλειες που εκτιμώνται μεταξύ 10 και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η χώρα αντιμετωπίζει χρόνια κρίση λόγω κυρώσεων, υπερπληθωρισμού και κακής διαχείρισης του πετρελαϊκού τομέα, με το ΑΕΠ να έχει μειωθεί κατά 80% από το 2013.

Οι σεισμοί προκάλεσαν τουλάχιστον 32 θανάτους και 700 τραυματίες, ενώ οι υποδομές υγείας και βασικών υπηρεσιών δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε το δημόσιο και ιδιωτικό δίκτυο υγείας για την παροχή βοήθειας.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ετοιμότητα να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια και ομάδες έρευνας και διάσωσης, αλλά παραμένει ανοιχτό αν θα υλοποιήσουν αυτές τις δεσμεύσεις. Snapshot powered by AI

Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί σε χειρότερη στιγμή για τη χώρα. Η κάποτε ακμάζουσα οικονομία του λατινοαμερικανικού έθνους είχε ήδη πληγεί από χρόνια κυρώσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, υπερπληθωρισμού, κυβερνητικής διαφθοράς και κακοδιαχείρισης του πετρελαϊκού τομέα, παρά το γεγονός ότι κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Το ΑΕΠ της χώρας έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 80% από το 2013.

Στη συνέχεια, ήρθε η σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο. Στη θέση του, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ έχει φιλελευθεροποιήσει με προσοχή την οικονομία και έχει φλερτάρει με ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, ενώ παράλληλα έχει κερδίσει την εύνοια της Ουάσιγκτον με ρεαλισμό καθώς επιδιώκει την ανακούφιση από τις συντριπτικές κυρώσεις. Ωστόσο, παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν χαλαρώσει τις κυρώσεις και η παραγωγή πετρελαίου έχει αυξηθεί σταδιακά, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και οι απλοί πολίτες συνεχίζουν να παλεύουν με χαμηλούς μισθούς. Το 2025, σχεδόν 8 εκατομμύρια άνθρωποι, ή περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού, χρειάστηκαν ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι βασικές υπηρεσίες και αγαθά, από το γέμισμα του ρεζερβουάρ μέχρι την αγορά γενόσημων φαρμάκων, μπορεί να είναι δύσκολες στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα υποφέρει από χρόνιες ελλείψεις σε καθημερινά είδη. Η ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τους δύο σεισμούς θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην επιβαρυμένη αλυσίδα εφοδιασμού.

Εν τω μεταξύ, η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας χρειάζεται δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για να πλησιάσει έστω και λίγο τις ήρεμες ημέρες των τελών της δεκαετίας του 1990, όταν η παραγωγή βρισκόταν στο απόγειό της. Μια φυσική καταστροφή αυτής της κλίμακας θα αμβλύνει τις εύθραυστες ελπίδες για την αναζωογόνηση της οικονομίας, για να μην αναφέρουμε την πιθανότητα χιλιάδων θυμάτων και εκτεταμένων ζημιών.

Μετά από χρόνια οικονομικής καταστροφής και υποεπένδυσης στις δημόσιες υπηρεσίες, οι υποδομές της χώρας - από τα νοσοκομεία μέχρι την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό - δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν μια κρίση όπως αυτή. Προς το παρόν, τουλάχιστον 32 άνθρωποι είναι νεκροί και 700 τραυματίες, και ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, δήλωσε η Ροντρίγκεζ.

Τα πρώτα μοντέλα από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία εκτιμούν ότι πιθανότατα θα υπάρξουν οικονομικές απώλειες μεταξύ 10 και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων - το ανώτερο ποσό είναι περίπου το μέγεθος ολόκληρης της οικονομίας της Βενεζουέλας.

Πέρα από τα κατεστραμμένα κτίρια, η ισχυρή δόνηση από τους σεισμούς έχει ήδη προκαλέσει πυρκαγιές λόγω ρήξης αγωγών φυσικού αερίου ή πρόκλησης ζημιών σε ηλεκτρικά συστήματα, δήλωσε η δρ. Λούσι Τζόουνς, σεισμολόγος στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια. Αυτές οι καταρρακτώδεις επιπτώσεις μπορούν να επιδεινώσουν την καταστροφή, με τις πυρκαγιές μερικές φορές να διπλασιάζουν τις οικονομικές απώλειες από έναν μεγάλο σεισμό, πρόσθεσε.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αλλά με μια οικονομία που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν υπάρχει σαφής τρόπος για την κυβέρνηση να υποστηρίξει ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που θα μπορούσε σύντομα να καταρρεύσει ή να καλύψει τους λογαριασμούς ανοικοδόμησης, ενώ το Καράκας διαπραγματεύεται τους βασικούς όρους της επιστροφής του στην παγκόσμια οικονομία.

Για έναν πληθυσμό που ήδη βιώνει φτώχεια, αυτοί οι διπλοί σεισμοί σημειώθηκαν τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Σε τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ της Τετάρτης, η Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Έχουμε ενεργοποιήσει ολόκληρο το δημόσιο και ιδιωτικό δίκτυο υγείας της χώρας -ιδίως στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο- για να περιθάλψουμε τους τραυματίες σε αυτή την εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο για τον πληθυσμό», είπε, προσθέτοντας ότι έχει συσταθεί μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την επίβλεψη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Ο εκδιωχθείς και φυλακισμένος Μαδούρο εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ανάρτηση στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. «Σήμερα, υπάρχει μόνο ένα μήνυμα: μέγιστη ενότητα, μέγιστη αλληλεγγύη και μέγιστη δράση», ανέφερε το μήνυμα εκ μέρους του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες ντε Μαδούρο, οι οποίοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό ομοσπονδιακή κράτηση στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εμπορία ναρκωτικών και όπλων, μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.

Μία από τις πιο διακεκριμένες ηγέτιδες της αντιπολίτευσης της χώρας, η Mαρία Κορίνα Ματσάδο, μοιράστηκε τη θλίψη της στο X. «Η καρδιά μου, η αγκαλιά μου και οι προσευχές μου είναι με κάθε σπίτι της Βενεζουέλας αυτές τις ώρες αγωνίας», δήλωσε η Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι και ζει στην εξορία, αντιμετωπίζοντας διώξεις στην πατρίδα του.

Θα κάνουν οι ΗΠΑ βήμα μπροστά;

Οι σεισμοί της Τετάρτης θα δοκιμάσουν τώρα πόσο μακριά είναι πρόθυμες να φτάσουν οι ΗΠΑ για να υποστηρίξουν τη Βενεζουέλα, μια χώρα για την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «φύγουν τρέχοντας» μόλις απομακρύνουν τον Μαδούρο με στρατιωτική βία.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει την επιτυχία της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα και την απίθανη συνεργασία του με τη Ροντρίγκεζ . Μόλις μία ημέρα πριν από τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα «τα πάει περίφημα» σε μια συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια.

«Τα πάμε περίφημα. Οι άνθρωποι που το διοικούν, είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι στη χώρα είναι χαρούμενοι. Έχουν χαμόγελα. Ήταν δυστυχισμένοι, λιμοκτονούσαν», είπε. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «έχουν πληρώσει το κόστος του πολέμου ήδη 28 φορές», εξορύσσοντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. «Τώρα βγάζουμε πολλά χρήματα με τη Βενεζουέλα και η Βενεζουέλα τα πάει περίφημα».

Μετά τον σεισμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» σε μια ανάρτηση στο Truth Social αργά την Τετάρτη. «Έχω δώσει οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να ετοιμαστούν να κινηθούν γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ. «Θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό δυναμικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πολλοί στη Βενεζουέλα θα περιμένουν τώρα να δουν αν αυτές οι δεσμεύσεις από το πλουσιότερο έθνος του κόσμου θα μετατραπούν σε απτή δράση.

Διαβάστε επίσης