Δραματικές στιγμές στη Βενεζουέλα για τους εγκλωβισμένους στα ερείπια: «Θα τους σώσουμε όλους»
«Δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να διασώσουμε και τον τελευταίο άνθρωπο που μπορούμε, και ξέρω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε», είπε ο δήμαρχος του δήμου Τσακάο, Γκουστάβο Ντούκε
Οι διασώστες που εργάζονται όλη τη νύχτα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, ακούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια να φωνάζουν για βοήθεια, όπως είπε ο δήμαρχος του δήμου Τσακάο, Γκουστάβο Ντούκε.
«Ευτυχώς ακούμε ανθρώπους που είναι ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Θα τους διασώσουμε όλους», δήλωσε ο Γκουστάβο Ντούκε σε ένα βίντεο στο Instagram, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 23 άτομα
«Δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να διασώσουμε και τον τελευταίο άνθρωπο που μπορούμε, και ξέρω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε», είπε.
Όπως ανέφερε, όσοι έχουν διασωθεί λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε τοπικές μονάδες υγείας της περιοχής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές ελπίζουν να εντοπίσουν και άλλους επιζώντες κάτω από τα ερείπια.