Δραματικές στιγμές στη Βενεζουέλα για τους εγκλωβισμένους στα ερείπια: «Θα τους σώσουμε όλους»

Διασώστες βγάζουν από τα ερείπια ενός σπιτιού έναν άνθρωπο που είχε εγκλωβιστεί

Οι διασώστες που εργάζονται όλη τη νύχτα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, ακούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια να φωνάζουν για βοήθεια, όπως είπε ο δήμαρχος του δήμου Τσακάο, Γκουστάβο Ντούκε.

«Ευτυχώς ακούμε ανθρώπους που είναι ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Θα τους διασώσουμε όλους», δήλωσε ο Γκουστάβο Ντούκε σε ένα βίντεο στο Instagram, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 23 άτομα

? ¡Milagros entre los escombros en Bello Campo, Chacao! ?

Rescatistas trabajan sin descanso y siguen logrando lo imposible: encontrar personas con vida bajo los escombros.

Su valentía, entrega y esperanza están salvando vidas. ?

¡Fuerza, muchachos! Venezuela les agradece su… pic.twitter.com/vhQ9DyeRLj — Maibort Petit (@maibortpetit) June 25, 2026

«Δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να διασώσουμε και τον τελευταίο άνθρωπο που μπορούμε, και ξέρω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε», είπε.

Όπως ανέφερε, όσοι έχουν διασωθεί λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε τοπικές μονάδες υγείας της περιοχής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές ελπίζουν να εντοπίσουν και άλλους επιζώντες κάτω από τα ερείπια.