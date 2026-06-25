Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Ανείπωτη τραγωδία έπληξε τη Βενεζουέλα μετά από δύο πανίσχυρες, διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (24/6). Tουλάχιστον 32 νεκροί και περίπου 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν φόβοι ωστόσο οτι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ -μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο και τον επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ- απηύθυνε διάγγελμα προς το έθνος κηρύσσοντας επίσημα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ διόρισε έναν στρατηγό για την επίβλεψη των επιχειρήσεων.

Το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εθνικής εορτής, μιας δημόσιας αργίας για την ιστορική στρατιωτική νίκη του 1821 που χάρισε στη χώρα την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους.

Το σπάνιο φαινόμενο των «διδύμων» σεισμών

Η βιβλική καταστροφή προκλήθηκε από ένα σπάνιο, διπλό γεωλογικό φαινόμενο, καθώς η χώρα συγκλονίστηκε από δύο κύριους σεισμούς με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Η πρώτη ισχυρή δόνηση, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα σε μια περιοχή περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, εκεί όπου η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής συναντά την πλάκα της Νότιας Αμερικής. Πριν προλάβει να τελειώσει η πρώτη δόνηση, ακολούθησε μία δεύτερη ακόμη πιο καταστροφική, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε ολόκληρη την επικράτεια της Βενεζουέλας, ενώ ταρακούνησαν ακόμη και την πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά. Λόγω της τεράστιας ισχύος, εκδόθηκε άμεσα προειδοποίηση για τσουνάμι στο Πουέρτο Ρίκο, τις Αμερικανικές και Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Αρούμπα, το Κουρασάο και την Μποναίρ, η οποία αποσύρθηκε μία ώρα αργότερα. Μέχρι στιγμής, την πληγείσα ζώνη έχουν συγκλονίσει περισσότεροι από 20 ισχυροί μετασεισμοί σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP.

Πανικός στους δρόμους του Καράκας

Η εικόνα στην πρωτεύουσα Καράκας, η οποία είχε πληγεί ξανά από φονικό σεισμό 6,3 Ρίχτερ το 1967, θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Δεκάδες πολυώροφα κτήρια και κατοικίες έχουν καταρρεύσει, με τις περιοχές του Σαν Μπερναρντίνο και του προαστίου Πάλος Γκράντες να έχουν υποστεί βιβλικές καταστροφές. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με έντρομους πολίτες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αγκαλιάζοντας συγγενείς και κατοικίδια, ενώ η πόλη έχει βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω γενικευμένου μπλακ άουτ.

Δημοσιογράφοι και αυτόπτες μάρτυρες μεταδίδουν εικόνες χάους. Κάτω από τους τόνους τσιμέντου ακούγονται παγιδευμένοι άνθρωποι να φωνάζουν απεγνωσμένα «Βοήθεια. Είμαστε εδώ». Οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα στη νύχτα, ενώ υπάρχει αυστηρή σύσταση στους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα κτήρια και να παραμείνουν σε δημόσιες πλατείες.

Στον δήμο Τσακάο, ο δήμαρχος Γκουστάβο Ντούκε δήλωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν ήδη να ανασύρουν ζωντανούς 18 επιζώντες από ένα μόνο κατεστραμμένο κτήριο, ενώ στην παράκτια πολιτεία Φάλκον αναφέρονται τουλάχιστον 22 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι. Εκτός από το Καράκας και το Φάλκον, οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο εκτείνονται κατά μήκος των βόρειων ακτών, περιλαμβάνοντας τις πολιτείες Λα Γκουάιρα, Αράγκουα και Καραμπόμπο.

Σοβαρές ζημιές στις υποδομές - Έκλεισε το αεροδρόμιο

Οι υποδομές της χώρας δέχθηκαν βαρύ πλήγμα. Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, έκλεισε εσπευσμένα λόγω σοβαρών δομικών ζημιών. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν στήλες σκόνης να πέφτουν από τις οροφές και τρομαγμένους ταξιδιώτες να τρέχουν στους διαδρόμους για να σωθούν. Παράλληλα, νοσοκομεία, όπως το Κλινικό Νοσοκομείο του Καράκας, έχουν θέσει το προσωπικό τους σε διπλές νυχτερινές βάρδιες για να διαχειριστούν τη ροή των τραυματιών, ενώ τα μαθήματα στα σχολεία ακυρώθηκαν για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Οι κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές της χώρας στη λίμνη Μαρακαΐμπο δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί άμεσα, καθώς καμία από τις πόλεις με σοβαρές ζημιές δεν περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι ενεργειακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής PDVSA και της Chevron, καταγράφουν το προσωπικό τους προτού προβούν σε επίσημες αξιολογήσεις. Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη διακοπή ρεύματος ενδέχεται να επηρεάσει προσωρινά τα επίπεδα παραγωγής αργού πετρελαίου.

Εφιαλτικές εκτιμήσεις για τα θύματα

Αν και η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων αποφεύγοντας να δώσει έναν επίσημο αριθμό νεκρών, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) προειδοποιεί ότι η καταστροφή είναι πιθανότατα εκτεταμένη. Το σύστημα εκτιμήσεων του USGS δίνει πιθανότητα 44% ο αριθμός των θανάτων να κυμανθεί μεταξύ 10.000 και 100.000, ξυπνώντας μαύρες μνήμες από τον ιστορικό σεισμό του 1812

Η κυβέρνηση της Ροντρίγκεζ, η οποία ανέλαβε τα ηνία της χώρας μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει έκτακτη χρηματοδότηση από πολυμερείς οργανισμούς για την ανοικοδόμηση.

Η τραγωδία προκάλεσε την άμεση αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έκανε λόγο για έναν «καταστροφικό αριθμό θανάτων» με βάση τις πρώτες αναφορές, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα για να στηρίξουν τη Βενεζουέλα, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας κάλεσε τους πολίτες της να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

A staggering 100,000 people are presumed dead after one of the deadliest earthquakes of the century struck Caracas, the capital of Venezuela, Wednesday. https://t.co/cyNd1Kyky9 pic.twitter.com/Lbs2aNk5sH — California Post (@californiapost) June 25, 2026

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη όπου η πλάκα της Καραϊβικής συναντά την πλάκα της Νότιας Αμερικής. Υπολογίζεται ότι 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις της Μέριδα και του Καράκας το 1812, σύμφωνα με το USGS.

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