Μεγάλος σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Snapshot Έγινε σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στη βόρεια Βενεζουέλα στις 18:04 τοπική ώρα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρισκόταν 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Μονταλμπάν.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά. Snapshot powered by AI

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Αμερικανικού Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18:04 τοπική ώρα (01:04 ώρα Ελλάδος), σε περιοχή της βόρειας Βενεζουέλας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του USGS, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 28 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Μονταλμπάν.

Συναγερμός για τσουνάμι

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά.