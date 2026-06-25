Δύο μεγάλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα – Κατέρρευσαν κτήρια σε όλη τη χώρα

Οι δύο δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν καταρρεύσεις κτιρίων και κατοικιών, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημος απολογισμός θυμάτων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Δύο μεγάλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα – Κατέρρευσαν κτήρια σε όλη τη χώρα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στο Καράκας.
  • Οι σεισμοί είχαν επίκεντρα σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων και διαφορετικά εστιακά βάθη.
  • Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ζημιές και καταρρεύσεις, ενώ σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημος απολογισμός θυμάτων.
  • Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Καραϊβική, η οποία όμως ακυρώθηκε αργότερα.
  • Οι σεισμοί θεωρούνται από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη Βενεζουέλα τον τελευταίο αιώνα.
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Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν διαδοχικά τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων ακόμη και στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, αρχικά καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών και, μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε η κύρια δόνηση των 7,5 βαθμών.

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Το USGS αναθεώρησε προς τα πάνω την πρώτη εκτίμηση για τον αρχικό σεισμό, ο οποίος είχε υπολογιστεί αρχικά στους 7,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Τα επίκεντρα των δύο δονήσεων απείχαν περίπου 45 χιλιόμετρα μεταξύ τους, ενώ οι σεισμοί σημειώθηκαν σε διαφορετικά εστιακά βάθη.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

Την απόφαση ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών και να συντονίσουν τις επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Η Ροντρίγκες γνωστοποίησε επίσης ότι το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία τέθηκε εκτός λειτουργίας, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις.

Κατέρρευσαν κτήρια και κατοικίες

Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο Καράκας, περίπου 160 με 200 χιλιόμετρα ανατολικά της σεισμικής ζώνης, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν σπίτια και κτήρια.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε καταρρεύσεις κτιρίων και κατοικιών, χωρίς ωστόσο να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών.

Πυροσβεστικές, αστυνομικές και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας αναπτύχθηκαν στις πληγείσες περιοχές, ενώ σωστικά συνεργεία άρχισαν έρευνες στα συντρίμμια.

Ζημιές καταγράφηκαν και στις προσόψεις κτηρίων, με τους κατοίκους να παραμένουν σε ανοικτούς χώρους υπό τον φόβο ισχυρών μετασεισμών.

Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς - Χωρίς επίσημο απολογισμό θυμάτων

Ιδιαίτερα δυσοίωνη είναι η πρώτη εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου για τις ανθρώπινες απώλειες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, το σύστημα PAGER του USGS εκτιμά ότι ο πιθανότερος αριθμός των νεκρών μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10.000 και 100.000, κάνοντας λόγο για αυξημένη πιθανότητα εκτεταμένων καταστροφών και βαρύ απολογισμό.

Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε αυτοματοποιημένο μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη την ένταση της δόνησης, τον πληθυσμό που εκτέθηκε και την τρωτότητα των κτιρίων. Δεν αποτελεί, ωστόσο, επιβεβαιωμένο αριθμό θυμάτων.

Οι αρχές της Βενεζουέλας δεν είχαν ανακοινώσει άμεσα επίσημο απολογισμό νεκρών ή τραυματιών, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται.

Venezuela Earthquake

Ακυρώθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά τις ισχυρές δονήσεις, το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι σε περιοχές της Καραϊβικής, μεταξύ των οποίων το Πουέρτο Ρίκο και οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

Η προειδοποίηση ακυρώθηκε αργότερα, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πλέον απειλή για τσουνάμι.

Οι δύο σεισμοί συγκαταλέγονται στους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

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