Παπαδόπουλος για τα 5,3R στην Κρήτη: Άγνωστο αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό

Ταρακουνήθηκε δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά η Κρήτη από ισάριθμες σεισμικές δονήσεις, με την μεγαλύτερη να καταγράφεται στα 5,3 Ρίχτερ ενώ είχε προηγηθεί άλλη μία στα 4,6R.

O σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πως είναι νωρίς ακόμη για να ειπωθεί αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό ενώ επισήμανε πως το κομμάτι που «έδωσε» τις δύο δονήσεις εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου.

Μάλιστα, υπογραμμίζει πως το 1959 λίγο ανατολικότερα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, όπου και τότε είχε υπάρξει προσεισμός.