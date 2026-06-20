Δύο σεισμοί στην Κρήτη - 5,3 Ριχτερ ο ισχυρότερος

Snapshot Δύο σεισμοί σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μεγέθη 4,6 και 5,3 Ρίχτερ.

Ο ισχυρότερος σεισμός των 5,3 Ρίχτερ είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια της Γαύδου.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές του νησιού.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Snapshot powered by AI

Αισθητοί σε πολλές περιοχές της Κρήτης έγιναν δύο διαδοχικοί σεισμοί, οι οποίοι σημειώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους

Σύμφωνα με την αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια της Γαύδου.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές του νησιού, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.