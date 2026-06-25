Τρόμος στη Bενεζουέλα: Η στιγμή που κατέρρευσε η οροφή στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ»
Πλάνα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ της Βενεζουέλας δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν έντρομοι, καθώς η οροφή αρχίζει να καταρρέει μετά τον σεισμό
Η διπλή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έθεσε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε κτήρια. Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στη Μαικετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, υπέστη σοβαρότατες ζημιές, με σκηνές πανικού να καταγράφονται κατά την κατάρρευση τμημάτων της οροφής, οδηγώντας στο οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης.
Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διόρισε έναν στρατηγό για να επιβλέπει την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προς το έθνος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στον σεισμό. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αεροδρόμιο στη Μαϊκετία, το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Βενεζουέλας που βρίσκεται στα περίχωρα του Καράκας, έκλεισε λόγω «σοβαρών ζημιών».
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές πανικού, καθώς ολόκληρα τμήματα των υποδομών καταρρέουν την ώρα που επιβάτες και εργαζόμενοι εκκενώνουν έντρομοι τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.
Σοκαριστικά πλάνα και εικόνες αποκάλυψαν τις συνέπειες των διαδοχικών σεισμών, οι οποίοι ανάγκασαν τους πανικόβλητους ταξιδιώτες να τρέξουν για να σωθούν καθώς το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ κατέρρευσε και τμήματα κοντινών πόλεων μετατράπηκαν σε ερείπια. Οι δονήσεις σημειώθηκαν κοντά στην ακτή, με αποτέλεσμα τρομοκρατημένοι κάτοικοι να τρέχουν έξω από πολυκατοικίες καθώς τοίχοι κατέρρευσαν και σύννεφα σκόνης υψώθηκαν πάνω από την πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με το USGS υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000, ενώ υπάρχει σημαντικός κίνδυνος κατολισθήσεων.