Τρόμος στη Bενεζουέλα: Η στιγμή που κατέρρευσε η οροφή στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ»

Η διπλή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έθεσε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε κτήρια. Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στη Μαικετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, υπέστη σοβαρότατες ζημιές, με σκηνές πανικού να καταγράφονται κατά την κατάρρευση τμημάτων της οροφής, οδηγώντας στο οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης.

? BREAKING - VENEZUELA

Tragic.. ??



? VENEZUELA : MOMENT OF POWERFUL EARTHQUAKE M 7.5 STRUCK YARACUY STATE



2 major earthquakes -foreshock 7.1 and 7.5 mainshock- near MORÓN

-Severe shaking in CARACAS & LA GUAIRA

-Massive casualities & damage.



-Earthquake - Sismo - Terremoto… pic.twitter.com/Q04tUcbGqK — LW World News (@LW_WorldNews) June 25, 2026

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διόρισε έναν στρατηγό για να επιβλέπει την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προς το έθνος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στον σεισμό. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αεροδρόμιο στη Μαϊκετία, το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Βενεζουέλας που βρίσκεται στα περίχωρα του Καράκας, έκλεισε λόγω «σοβαρών ζημιών».

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές πανικού, καθώς ολόκληρα τμήματα των υποδομών καταρρέουν την ώρα που επιβάτες και εργαζόμενοι εκκενώνουν έντρομοι τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

Σοκαριστικά πλάνα και εικόνες αποκάλυψαν τις συνέπειες των διαδοχικών σεισμών, οι οποίοι ανάγκασαν τους πανικόβλητους ταξιδιώτες να τρέξουν για να σωθούν καθώς το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ κατέρρευσε και τμήματα κοντινών πόλεων μετατράπηκαν σε ερείπια. Οι δονήσεις σημειώθηκαν κοντά στην ακτή, με αποτέλεσμα τρομοκρατημένοι κάτοικοι να τρέχουν έξω από πολυκατοικίες καθώς τοίχοι κατέρρευσαν και σύννεφα σκόνης υψώθηκαν πάνω από την πρωτεύουσα.

WATCH: Inside Caracas Simon Bolivar International Airport during a powerful earthquake that struck Venezuela.



The first 7.2-magnitude quake was followed just 39 seconds later by a stronger 7.5-magnitude quake, according to the US Geological Survey (USGS), with witnesses… pic.twitter.com/3eZk7RV86h — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 25, 2026

Σύμφωνα με το USGS υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000, ενώ υπάρχει σημαντικός κίνδυνος κατολισθήσεων.