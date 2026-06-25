Βενεζουέλα: Με σχοινιά και φακούς αναζητούν επιζώντες στα ερείπια του σεισμού - «Ο Αντόνιο ζει»

Πολίτες και αστυνομικοί με ελάχιστο εξοπλισμό σκάβουν με γυμνά χέρια στις σεισμόπληκτες γειτονιές του Καράκας για να εντοπίσουν επιζώντες, ώρες μετά τους «δίδυμους» σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Βενεζουέλα: Με σχοινιά και φακούς αναζητούν επιζώντες στα ερείπια του σεισμού - «Ο Αντόνιο ζει»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στο Καράκας, τη χειρότερη δόνηση στην πρωτεύουσα από το 1967.
  • Πολίτες και αστυνομικοί με ελάχιστο εξοπλισμό σκάβουν στα ερείπια για τον εντοπισμό επιζώντων, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους βασικά μέσα όπως σκάλες και εξειδικευμένο εξοπλισμό.
  • Σημειωθηκαν τουλάχιστον 20 μετασεισμοί, και πολλοί κάτοικοι αρνούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω φόβου νέων καταρρεύσεων.
  • Η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι διασώστες έχουν εντοπίσει σημάδια ζωής αλλά δεν έχουν ανασύρει ακόμη θύματα.
  • Οι γείτονες και οι διασώστες συνεργάζονται ενεργά στις προσπάθειες διάσωσης, παρά τις δύσκολες συνθήκες και την έλλειψη επίσημων πληροφοριών.
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Πολίτες και αστυνομικοί με ελάχιστο εξοπλισμό σκάβουν με γυμνά χέρια στις γειτονιές του Λος Πάλος Γκράντες και του Σαν Μπερναρντίνο, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αρνούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους φοβούμενοι μετασεισμούς.

Το βράδυ της Τετάρτης, το Καράκας έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη. Άνθρωποι ήταν έξω στους δρόμους, περπατώντας με τσάντες, βαλίτσες, σκύλους, κλουβιά με πουλιά και γάτες, αναζητώντας ένα μέρος για να περάσουν τη νύχτα. Ο σεισμός συγκλόνισε την πόλη και ο φόβος της επιστροφής στα κτήρια που είχαν απομείνει όρθια τους έκανε να τραπούν σε φυγή.

Δύο σεισμοί — 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων— έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα γύρω στις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. Ο σεισμός έπληξε ιδιαίτερα την πρωτεύουσα , Καράκας, αλλά οι πληροφορίες για το συμβάν είναι ελάχιστες και τέσσερις ώρες μετά τον σεισμό, υπήρχαν ακόμη ελάχιστα επίσημα στοιχεία.

Venezuela Earthquake

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε βορειοδυτικά του δήμου Μονταλμπάν στην πολιτεία Καραμπόμπο, σε βάθος μόλις 13 χιλιομέτρων, γεγονός που ενίσχυσε τη δόνηση στην επιφάνεια. Έγινε αισθητός από το Τρουχίγιο μέχρι τη Λα Γκουάιρα και έγινε αισθητός στο Καράκας, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά. Είναι ο χειρότερος σεισμός που έπληξε την πρωτεύουσα από το 1967, όταν ένας σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ άφησε πισω 236 νεκρούς και περίπου 2.000 τραυματίες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Aντρές Εσκομπάρ, ένας 60χρονος οδηγός ταξί, μόλις είχε αφήσει μερικούς επιβάτες σε ένα ξενοδοχείο στο Καράκας όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει κάτω από τα πόδια του. Το αυτοκίνητό του συνθλίφτηκε στη μέση κάτω από τα ερείπια . «Οι πέτρες από τα συντρίμμια του κτιρίου πετούσαν παντού. Η σύγκρουση ήταν φρικτή», αφηγείται, με τα χέρια του μελανιασμένα. Λίγα μέτρα μακριά, στην Πρώτη Λεωφόρο στη γειτονιά Λος Πάλες Γκράντες του Καράκας, ένας από τους πύργους του κτηρίου κατοικιών Petunia κατέρρευσε ολοσχερώς. Η κατάρρευση συνέβη σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου, πριν από σχεδόν 60 χρόνια, άλλα κτίρια κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του σεισμού του 1967. Σε όλη την περιοχή, σπίτια ισωπεδώθηκαν, με τους πεσμένους τοίχους να εκθέτουν δωμάτια.

Δίπλα στα ερείπια του κτιρίου Petunia, γείτονες και διασώστες -κυρίως αστυνομικοί χωρίς εξοπλισμό- προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους παγιδευμένους. Ζητούν σχοινιά, φακούς και νερό. Δεν υπάρχει ούτε μία σκάλα. Σε γειτονικά κτήρια, διατάσσονται εκκενώσεις λόγω φόβου για περαιτέρω καταρρεύσεις, ενώ οι σωλήνες νερού, που έχουν σπάσει από τον σεισμό, περιπλέκουν την διαφυγή των κατοίκων. Ο Mίκαελ Αλικάστρο, ο οποίος ζει σε ένα από αυτά τα κτίρια -τώρα ραγισμένο- βοήθησε να ανασυρθούν πέντε άτομα και ένα κατοικίδιο από το 14όροφο κτήριο που κατέρρευσε. «Ήμασταν στον δρόμο και έπρεπε να κρατηθούμε από αυτοκίνητα», περιγράφει.

Συγγενείς των κατοίκων φωνάζουν ονόματα από την άκρη των ερειπίων. «Ο Αντόνιο ζει!» καταφέρνει να φωνάξει μια γυναίκα αφού επικοινώνησε με κάποιον που έχει παγιδευτεί μέσα. Μερικοί γείτονες έχουν βγει στα ερείπια για να αναζητήσουν περισσότερους ανθρώπους. Τουλάχιστον 20 μετασεισμοί έχουν γίνει αισθητοί μετά τον κύριο σεισμό. Οι πολίτες έχουν κινητοποιηθεί για να συνδράμουν τους πυροσβέστες και τους διασώστες στις προσπάθειες διάσωσης.

Στο Σαν Μπερναρντίνο, μια άλλη γειτονιά στο Καράκας, μια αλυσίδα ανθρώπων περνάει κουβάδες με μπάζα για να προσπαθήσει να απομακρύνει τη μάζα του τσιμέντου κάτω από το οποίο είναι παγιδευμένοι οι κάτοικοι του κτιρίου Juvenal, μιας εξαώροφης κατοικίας στο βόρειο Καράκας που, όπως και το Los Palos Grandes, είναι μια από τις σεισμικές ζώνες της πρωτεύουσας.

Τρεις ώρες μετά τον σεισμό, ένας γερανός έφτασε για να μετακινήσει τις βαρύτερες πλάκες ενός κτιρίου που κατασκευάστηκε πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, ώστε να ξεκινήσει η διάσωση σορών και επιζώντων. Οι γείτονες κοίταζαν έξω από το βουνό από ερείπια με φακούς, ψάχνοντας για τους αγαπημένους τους. Γύρω τους, μέλη της οικογένειας περίμεναν και έκλαιγαν. Μια γυναίκα δεν είχε καν φτάσει στο σπίτι της κόρης της: κατέρρευσε στο έδαφος, έχοντας υποστεί νευρικό κλονισμό όταν έμαθε ότι είχε παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

«Στηθοσκόπιο!», φωνάζουν οι διασώστες. «Σιωπή!», ακούγονται φωνές κάτω από τους σωρούς από σκυρόδεμα που κάποτε στέγαζαν το κτίριο Juvenal. Οι ομάδες των διασωστών έχουν αναπτυχθεί με φορεία. Δεν έχουν ανασύρει ακόμη κανένα πτώμα, αλλά υπάρχουν σημάδια ζωής.

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