Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ιστοσελίδα δείχνει ως αγνοούμενο τον... Μαδούρο

Τουλάχιστον 8.403 άτομα αγνοούνται μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν την Βενεζουέλα, σύμφωνα ένα ιστότοπο που δημιουργήθηκε από ηγέτες της χώρας.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των αγνοούμενων συνεχίζει να αυξάνεται λεπτό προς λεπτό.

Ένα από τα άτομα που δηλωθεί ως αγνοούμενος είναι ο... Νίκολας Μαδούρο, ο οποίος «αγνοείται» από τις 3 Ιανουαρίου του 2026, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας.

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Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Ιανουαρίου του 2026, οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο και την σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, έπειτα από μια τολμηρή επιχείρηση στο Καράκας.