CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο

Την τολμηρή επιχείρηση των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, παρουσιάζει το CNN, αναλύοντας περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και χαρτογραφώντας τις διαδρομές πτήσης των αμερικανικών ελικοπτέρων. Από την ανάλυση του αμερικανικού μέσου προκύπτει ότι τα ελικόπτερα των ΗΠΑ εκτέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο, καθώς πλησίαζαν ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα στο Φορτ Τιούνα στο Καράκας.

Τα βίντεο δείχνουν ότι στις στιγμές που προηγήθηκαν της προσγείωσης των αμερικανικών ελικοπτέρων σε αυτήν την περιοχή, υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ αυτών και των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Βενεζουέλας.

Η ανάλυση του CNN δείχνει ότι υπήρξαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης και απογείωσής των αμερικανικών ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτά ήταν τα πιο επικίνδυνα λεπτά ολόκληρης της επιχείρησης, καθώς το αεροσκάφος κινούταν αργά και σε χαμηλό υψόμετρο, καθιστώντας το έναν εύκολο στόχο.

Esto esta feo señores Caracas bajo ataque. Aviones , helicópteros. NO SALIR A LAS CALLES pic.twitter.com/XHxIbUqF65 — SistemFail (@comandpsa) January 3, 2026

Η αρχή της επίθεσης στο Καράκας

Η επιδρομή στο Φορτ Τιούνα, ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της Βενεζουέλας, είχε προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα.

Στην αρχή της αμερικανικής επίθεσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, υπήρξε μια σειρά από επιθέσεις σε στόχους σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων, οι εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας καταστράφηκαν, ανοίγοντας το δρόμο για τα αμερικανικά ελικόπτερα να φτάσουν στο Καράκας.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών και αεροσκαφών επιτήρησης – απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, Νταν Κέιν.

Γύρω στις 1:30 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκαν εκρήξεις στην παραλιακή πόλη Ιγκουερότε, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Καράκας.

Το CNN γεωεντόπισε βίντεο από αυτές τις αρχικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ιγκουερότε, όπου βρίσκονται τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικής κατασκευής συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος Buk-M2, σχεδιασμένου για να στοχεύει αεροσκάφη.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας τοπικός δημοσιογράφος όταν ξημέρωσε, φέρονται να δείχνουν τον εκτοξευτή Buk-M2 ακόμη να καπνίζει.

Por qué Higuerote?? Circulan videos que muestran daños en el aeropuerto de Higuerote, en el estado Miranda.

Según un experto en materia militar consultado, estos daños podrían estar vinculados a una presunta operación destinada a neutralizar puntos estratégicos en la zona. La… pic.twitter.com/VC0cNPhiWd — Alexandra Belandia R (@abelandia) January 3, 2026

«Οργανωμένο χάος»

Στις 1:58 π.μ. (τοπική ώρα), δύο αμερικανικά μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook φαίνονται να πετούν χαμηλά προς το Φορτ Τιούνα, παρακάμπτοντας τη στενή κοιλάδα στην οποία βρίσκεται η στρατιωτική βάση, σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα. Ο Γουές Μπράιαντ, απόστρατος υπαξιωματικός της αμερικανικής αεροπορίας, περιέγραψε την αμερικανική στρατηγική ως «οργανωμένο χάος».

Εικόνα που δείχνει τις ζημιές στο συγκρότημα του Μαδούρο CNN

Βίντεο δείχνουν τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκρότημα εν μέσω πυρών από το έδαφος και να αποχωρούν λίγο αργότερα. Αυτά τα αεροσκάφη αποτελούσαν μέρος της πρώτης φάσης της επιχείρησης, μεταφέροντας αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο συγκρότημα του Μαδούρο και πολεμώντας τους στρατιώτες στο έδαφος, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο CNN. Ο Κέιν δήλωσε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 2:01 π.μ. (τοπική ώρα).

Στη συνέχεια, οι αμερικανικές δυνάμεις έψαξαν τον χώρο και συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Στη συνέχεια, σε ένα διάστημα έξι λεπτών έγινε η δεύτερη φάση της αποστολή, κατά την οποία αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα παρείχαν κάλυψη στον αέρα, ενώ μεταγωγικά απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν από το συγκρότημα.

Caracas, Capital District, Venezuela



2 MH-60Ms begin their descent and fire. 2 MH-47s can also be seen flying lower, January 3. One even seems to land.



10.442248, -66.922126@GeoConfirmed



Please read my article on the location of the capture of Maduro: https://t.co/wIF8a2B5Gu pic.twitter.com/xJmHMK29jK — M.P. (@LoLManya) January 12, 2026

Σύμφωνα με ειδικούς, η στιγμή αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη.

«Κάθε ελικόπτερο είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση», εξήγησε ο Μπράιαντ, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτές τις φάσεις το ελικόπτερο γίνεται «εύκολος στόχος».

Footage which more clearly shows the launch of a surface-to-air missile from an 9K38 “Igla” Man-Portable Air-Defense System (MANPADS) against a helicopter with the 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), during strikes around the Fuerte Tiuna Military Complex in the… pic.twitter.com/uVLqVVcsM7 — OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026

Η απομάκρυνση του Μαδούρο

Βίντεο αποκαλύπτουν ότι ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση ενός ελικοπτέρου, σύννεφα σκόνης και ρουκέτες καλύπτουν το συγκρότημα, πριν ένα ελικόπτερο Chinook απογειωθεί. Περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο το ακολουθεί.

Ένα από τα ελικόπτερα φαίνεται να φεύγει από την περιοχή του Φορτ Τιούνα, χωρίς φώτα, κερδίζοντας γρήγορα ύψος, πριν εξαφανιστεί στο σκοτάδι.

Οι πυροβολισμοί και οι εκρήξεις στο Καράκας είχαν σταματήσει μέχρι τις 3:00 π.μ. (τοπική ώρα), είπε ένας μάρτυρας στο CNN. Μια ώρα αργότερα, οι ήχοι των αεροσκαφών είχαν εξαφανιστεί εντελώς, είπε. Από την πλευρά του ο στρατηγός Κέιν είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας γύρω στις 4:29 π.μ. (τοπική ώρα).

Ένα οχυρωμένο συγκρότημα

Η ακριβής τοποθεσία εντός του Φορτ Τιούνα όπου συνελήφθη ο Μαδούρο δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως.

Ωστόσο, η ανάλυση του CNN παρέχει τώρα κάποιες ενδείξεις για το πού μπορεί να βρισκόταν ο Μαδούρο, με βάση προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ταιριάζουν με τις τοποθεσίες όπου προσγειώθηκε και απογειώθηκε το αμερικανικό μεταγωγικό ελικόπτερο.

Ο ισχυρά οχυρωμένος «χαρακτήρας» αυτού του χώρου – ο οποίος προστατεύεται φυσικά από απότομους λόφους ενώ παράλληλα διαθέτει ψηλά τείχη και πολλαπλά σημεία ελέγχου ασφαλείας – δείχνει πόσο επικίνδυνο ήταν για τις αμερικανικές δυνάμεις να προσγειωθούν εκεί.

Μια εικόνα που δείχνει τα ψηλά τείχη και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το συγκρότημα του Μαδούρο. CNN

Τον Ιούλιο του 2024, ο Μαδούρο δημοσίευσε βίντεο που τον έδειχνε να πίνει καφέ με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, σε μια βεράντα. Το CNN εντόπισε τη θέση του βίντεο στον κήπο ενός μεγάλου σπιτιού, στην άκρη του συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/reel/C99d4Vfu86e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2025, ο Μαδούρο δημοσίευσε δύο επιπλέον βίντεο που τον έδειχναν στο πάρκινγκ έξω από το ίδιο συγκρότημα, πάλι να πίνει καφέ με τη σύζυγό του και άλλα άτομα.

https://www.instagram.com/reel/DKFuWmjp7Gg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Την ίδια στιγμή, δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την επιδρομή δείχνουν σημαντικές ζημιές από έκρηξη σε άλλη τοποθεσία του συγκροτήματος.

Μια «ωρολογιακή βόμβα»

Η πολύπλοκη επιχείρηση των ΗΠΑ περιλάμβανε δυνάμεις αέρος, ξηράς και θάλασσας – συμπεριλαμβανομένων μονάδων της Delta Force και μιας μονάδας του FBI – σύμφωνα με πηγές του CNN. Ωστόσο, η κρίσιμη στιγμή για την απομάκρυνση του Μαδούρο από το Καράκας συνέβη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

«Ένας μόνο μικρός παράγοντας θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα πάντα», δήλωσε ο Μπράιαντ, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ωρολογιακή βόμβα». Οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι η επιχείρηση στοίχισε τη ζωή σε 100 άτομα, ενώ η Κούβα ανέφερε ότι 32 Κουβανοί από την προεδρική φρουρά είχαν σκοτωθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών.

Ωστόσο, ο κίνδυνος της επιχείρησης είχε γίνει γνωστός στους Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ένα έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μετά την επιδρομή. Το υπόμνημα προειδοποιούσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναμενόταν να συναντήσουν «σημαντική αντίσταση».

Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά την επιχείρηση ότι: «Αυτή ήταν μια επίθεση που θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ, πολύ άσχημα». «Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους», κατέληξε.

