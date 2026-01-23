CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο

Το CNN αναλύει τα κρίσιμα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο
ΚΟΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τολμηρή επιχείρηση των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, παρουσιάζει το CNN, αναλύοντας περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και χαρτογραφώντας τις διαδρομές πτήσης των αμερικανικών ελικοπτέρων. Από την ανάλυση του αμερικανικού μέσου προκύπτει ότι τα ελικόπτερα των ΗΠΑ εκτέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο, καθώς πλησίαζαν ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα στο Φορτ Τιούνα στο Καράκας.

Τα βίντεο δείχνουν ότι στις στιγμές που προηγήθηκαν της προσγείωσης των αμερικανικών ελικοπτέρων σε αυτήν την περιοχή, υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ αυτών και των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Βενεζουέλας.

Η ανάλυση του CNN δείχνει ότι υπήρξαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης και απογείωσής των αμερικανικών ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτά ήταν τα πιο επικίνδυνα λεπτά ολόκληρης της επιχείρησης, καθώς το αεροσκάφος κινούταν αργά και σε χαμηλό υψόμετρο, καθιστώντας το έναν εύκολο στόχο.

Η αρχή της επίθεσης στο Καράκας

Η επιδρομή στο Φορτ Τιούνα, ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της Βενεζουέλας, είχε προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα.

Στην αρχή της αμερικανικής επίθεσης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, υπήρξε μια σειρά από επιθέσεις σε στόχους σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων, οι εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας καταστράφηκαν, ανοίγοντας το δρόμο για τα αμερικανικά ελικόπτερα να φτάσουν στο Καράκας.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών και αεροσκαφών επιτήρησης – απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, Νταν Κέιν.

Γύρω στις 1:30 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκαν εκρήξεις στην παραλιακή πόλη Ιγκουερότε, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Καράκας.

Το CNN γεωεντόπισε βίντεο από αυτές τις αρχικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ιγκουερότε, όπου βρίσκονται τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικής κατασκευής συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος Buk-M2, σχεδιασμένου για να στοχεύει αεροσκάφη.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας τοπικός δημοσιογράφος όταν ξημέρωσε, φέρονται να δείχνουν τον εκτοξευτή Buk-M2 ακόμη να καπνίζει.

«Οργανωμένο χάος»

Στις 1:58 π.μ. (τοπική ώρα), δύο αμερικανικά μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook φαίνονται να πετούν χαμηλά προς το Φορτ Τιούνα, παρακάμπτοντας τη στενή κοιλάδα στην οποία βρίσκεται η στρατιωτική βάση, σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα. Ο Γουές Μπράιαντ, απόστρατος υπαξιωματικός της αμερικανικής αεροπορίας, περιέγραψε την αμερικανική στρατηγική ως «οργανωμένο χάος».

Ζημιές - Συγκρότημα - Μαδούρο

Εικόνα που δείχνει τις ζημιές στο συγκρότημα του Μαδούρο

CNN

Βίντεο δείχνουν τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκρότημα εν μέσω πυρών από το έδαφος και να αποχωρούν λίγο αργότερα. Αυτά τα αεροσκάφη αποτελούσαν μέρος της πρώτης φάσης της επιχείρησης, μεταφέροντας αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο συγκρότημα του Μαδούρο και πολεμώντας τους στρατιώτες στο έδαφος, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο CNN. Ο Κέιν δήλωσε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 2:01 π.μ. (τοπική ώρα).

Στη συνέχεια, οι αμερικανικές δυνάμεις έψαξαν τον χώρο και συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Στη συνέχεια, σε ένα διάστημα έξι λεπτών έγινε η δεύτερη φάση της αποστολή, κατά την οποία αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα παρείχαν κάλυψη στον αέρα, ενώ μεταγωγικά απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν από το συγκρότημα.

Σύμφωνα με ειδικούς, η στιγμή αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη.

«Κάθε ελικόπτερο είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση», εξήγησε ο Μπράιαντ, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτές τις φάσεις το ελικόπτερο γίνεται «εύκολος στόχος».

Η απομάκρυνση του Μαδούρο

Βίντεο αποκαλύπτουν ότι ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση ενός ελικοπτέρου, σύννεφα σκόνης και ρουκέτες καλύπτουν το συγκρότημα, πριν ένα ελικόπτερο Chinook απογειωθεί. Περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο το ακολουθεί.

Ένα από τα ελικόπτερα φαίνεται να φεύγει από την περιοχή του Φορτ Τιούνα, χωρίς φώτα, κερδίζοντας γρήγορα ύψος, πριν εξαφανιστεί στο σκοτάδι.

Οι πυροβολισμοί και οι εκρήξεις στο Καράκας είχαν σταματήσει μέχρι τις 3:00 π.μ. (τοπική ώρα), είπε ένας μάρτυρας στο CNN. Μια ώρα αργότερα, οι ήχοι των αεροσκαφών είχαν εξαφανιστεί εντελώς, είπε. Από την πλευρά του ο στρατηγός Κέιν είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας γύρω στις 4:29 π.μ. (τοπική ώρα).

Ένα οχυρωμένο συγκρότημα

Η ακριβής τοποθεσία εντός του Φορτ Τιούνα όπου συνελήφθη ο Μαδούρο δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως.

Ωστόσο, η ανάλυση του CNN παρέχει τώρα κάποιες ενδείξεις για το πού μπορεί να βρισκόταν ο Μαδούρο, με βάση προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ταιριάζουν με τις τοποθεσίες όπου προσγειώθηκε και απογειώθηκε το αμερικανικό μεταγωγικό ελικόπτερο.

Ο ισχυρά οχυρωμένος «χαρακτήρας» αυτού του χώρου – ο οποίος προστατεύεται φυσικά από απότομους λόφους ενώ παράλληλα διαθέτει ψηλά τείχη και πολλαπλά σημεία ελέγχου ασφαλείας – δείχνει πόσο επικίνδυνο ήταν για τις αμερικανικές δυνάμεις να προσγειωθούν εκεί.

Μαδούρο - Συγκρότημα

Μια εικόνα που δείχνει τα ψηλά τείχη και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το συγκρότημα του Μαδούρο.

CNN

Τον Ιούλιο του 2024, ο Μαδούρο δημοσίευσε βίντεο που τον έδειχνε να πίνει καφέ με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, σε μια βεράντα. Το CNN εντόπισε τη θέση του βίντεο στον κήπο ενός μεγάλου σπιτιού, στην άκρη του συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/reel/C99d4Vfu86e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2025, ο Μαδούρο δημοσίευσε δύο επιπλέον βίντεο που τον έδειχναν στο πάρκινγκ έξω από το ίδιο συγκρότημα, πάλι να πίνει καφέ με τη σύζυγό του και άλλα άτομα.

https://www.instagram.com/reel/DKFuWmjp7Gg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Την ίδια στιγμή, δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την επιδρομή δείχνουν σημαντικές ζημιές από έκρηξη σε άλλη τοποθεσία του συγκροτήματος.

Μια «ωρολογιακή βόμβα»

Η πολύπλοκη επιχείρηση των ΗΠΑ περιλάμβανε δυνάμεις αέρος, ξηράς και θάλασσας – συμπεριλαμβανομένων μονάδων της Delta Force και μιας μονάδας του FBI – σύμφωνα με πηγές του CNN. Ωστόσο, η κρίσιμη στιγμή για την απομάκρυνση του Μαδούρο από το Καράκας συνέβη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

«Ένας μόνο μικρός παράγοντας θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα πάντα», δήλωσε ο Μπράιαντ, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ωρολογιακή βόμβα». Οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι η επιχείρηση στοίχισε τη ζωή σε 100 άτομα, ενώ η Κούβα ανέφερε ότι 32 Κουβανοί από την προεδρική φρουρά είχαν σκοτωθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών.

Ωστόσο, ο κίνδυνος της επιχείρησης είχε γίνει γνωστός στους Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ένα έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μετά την επιδρομή. Το υπόμνημα προειδοποιούσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναμενόταν να συναντήσουν «σημαντική αντίσταση».

Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά την επιχείρηση ότι: «Αυτή ήταν μια επίθεση που θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ, πολύ άσχημα». «Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

21:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 30 Ιανουαρίου

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άρτα: Νέα περιστατικά απάτης σε βάρος ηλικιωμένων – Συνελήφθη υπήκοος Κογκό ως «εισπράκτορας»

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Μόνιμες προσλήψεις ΣΤΑΣΥ για ΑμεΑ - Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

20:50TRAVEL

Αυτή είναι η καθαρότερη πόλη στον κόσμο για το 2025

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά που πέταξαν ανήλικοι σε προαύλιο Γυμνασίου

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η Μίνα Βαλυράκη: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

20:18LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η μητέρα της 16χρονης Λόρα σπάει την σιωπή της

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

O Πούτιν πάει... να ρεφάρει με χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ενίσχυση… απ’ το πουθενά με Κόρι Τζόσεφ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας: «Σε όσο το δυνατόν πιο κλειστό πλαίσιο», λέει η Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

18:08LIFESTYLE

«Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου»: Ο DJ του γάμου μιλά για τον χορό Μπρούκλιν-Βικτόρια Μπέκαμ και τα δάκρυα της Νίκολα Πελτζ

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονης – Συνελήφθησαν 3 νεαροί για αρπαγή ανηλίκου

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για διάταξη συνεπιμέλειας: Διάφανη η διαδικασία - Καμία φωτογραφική ρύθμιση Φλωρίδη υπέρ της Κεφαλογιάννη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο από την αρχή της φονικής πυρκαγιάς - 70 τραυματίες ακόμη νοσηλεύονται

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ