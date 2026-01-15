Η φυλακή του Μαδούρο: Μία «κόλαση επί Γης» με λευκά κελιά - Βιασμοί, ηλεκτροπληξίες και βασανιστήρια

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά για την ασφάλεια και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας με την «υπέροχη» ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, η Daily Mail αποκαλύπτει τη φυλακή «κόλαση επί της Γης» του καθεστώτος Μαδούρο που είχε θάλαμο βασανιστηρίων για τους εχθρούς του καθεστώτος.

Η μόνη ανακούφιση που λάμβαναν οι κρατούμενοι από το εκτυφλωτικό λευκό φως που φώτιζε τον θάλαμο βασανιστηρίων ήταν το τρεμόπαιγμα του ρεύματος. Αυτές οι απώλειες ισχύος στα λεγόμενα «Λευκά Κελιά» ήταν προσωρινές, και προκαλούνταν από την βάναυση ηλεκτροπληξία ενός άλλου κρατούμενου στο διπλανό δωμάτιο.

Αλλά τα ψυχικά και σωματικά τραύματα των κρατουμένων στη φυλακή Ελ Ελικόιντε( El Helicoide) της Βενεζουέλας, που περιγράφονται από εκείνους που κρατούνταν εκεί ως «κόλαση επί της γης», θα παραμείνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Η φυλακή, ένα πρώην εμπορικό κέντρο, αναφέρθηκε ως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την άνευ προηγουμένου εισβολή στη Βενεζουέλα για να απαγάγει τον ηγέτη Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Τραμπ, μιλώντας μετά την επέμβαση, την περιέγραψε ως «θάλαμο βασανιστηρίων». Για πολλούς Βενεζολάνους, είναι η φυσική αναπαράσταση των δεκαετιών καταπίεσης που έχουν βιώσει υπό διαδοχικές κυβερνήσεις. Αλλά με την αποπομπή του Μαδούρο και την αντικατάστασή του από την αντιπρόεδρό του, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τα πράγματα μπορεί σύντομα να αλλάξουν στο έθνος της Νότιας Αμερικής.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ ότι είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τη Ροντρίγκεζ, χαρακτηρίζοντάς την ως «εξαιρετικό άτομο», προσθέτοντας ότι μίλησαν για «πετρέλαιο, ορυκτά, εμπόριο και, φυσικά, εθνική ασφάλεια». Έγραψε στο Truth Social: «Σημειώνουμε τεράστια πρόοδο, καθώς βοηθάμε τη Βενεζουέλα να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Βενεζουέλας θα είναι θεαματική για όλους. Η Βενεζουέλα σύντομα θα είναι ξανά σπουδαία και ευημερούσα, ίσως περισσότερο από ποτέ».

Από την πλευρά της, η Ροντρίγκεζ έχει κάνει παραχωρήσεις στις ΗΠΑ όσον αφορά στη μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της στις αρχές αυτού του μήνα. Μέχρι στιγμής έχει απελευθερώσει εκατοντάδες κρατούμενους σε πολλαπλές δόσεις, μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Έκτοτε, πρώην κρατούμενοι στο Ελ Ελικόιντε μίλησαν για τη φρίκη που βίωσαν. Πολλοί έχουν πει ότι βιάστηκαν από φρουρούς με τουφέκια, ενώ άλλοι υπέστησαν ηλεκτροπληξία. O Ρόσμιτ Μαντίγια, πολιτικός της αντιπολίτευσης που κρατήθηκε στο Ελικόιντε για δύο χρόνια, δήλωσε στην Telegraph: «Μερικοί από αυτούς έχασαν την όρασή τους στο δεξί τους μάτι επειδή τους τοποθετήθηκε ηλεκτρόδιο».

«Σχεδόν όλοι κρεμάστηκαν σαν νεκρά ψάρια ενώ τους βασάνιζαν», είπε. «Κάθε πρωί, ξυπνούσαμε και βλέπαμε κρατούμενους ξαπλωμένους στο πάτωμα, τους οποίους είχαν πάρει τη νύχτα και τους είχαν φέρει πίσω βασανισμένους, κάποιους αναίσθητους, καλυμμένους με αίμα ή μισοπεθαμένους».

To φουτουριστικό κτήριο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ΄50

Ο Μαντίγια, μαζί με 22 άλλους, κρατούνταν σε ένα μικροσκοπικό κελί διαστάσεων 4,5 επί 2,5 μέτρων, γνωστό ως «El Infiernito» - Μικρή Κόλαση, που ονομάζεται έτσι επειδή «δεν υπάρχει φυσικός αερισμός, βρίσκεσαι σε έντονο φως όλη μέρα και νύχτα, κάτι που σε αποπροσανατολίζει», είπε. «Ουρούσαμε στο ίδιο μέρος όπου βάζαμε το φαγητό μας επειδή δεν υπήρχε χώρος. Δεν μπορούσαμε ούτε να ξαπλώσουμε στο πάτωμα επειδή δεν υπήρχε αρκετός χώρος».

Οι φρουροί στη φυλακή δεν μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τη φρίκη που πέρασαν οι κρατούμενοι. Ο Φερνάντεζ, ένας ακτιβιστής που πέρασε δυόμισι χρόνια κλειδωμένος στο Ελικόιντε επειδή ηγήθηκε διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης, δήλωσε στους FT ότι τον υποδέχτηκε ένας αξιωματικός στη φυλακή, ο οποίος έτριψε τα χέρια του και είπε χαρούμενα: «Καλώς ήρθατε στην κόλαση».

Ο ακτιβιστής δήλωσε στην εφημερίδα ότι είδε φρουρούς να κάνουν ηλεκτροπληξία στα γεννητικά όργανα των κρατουμένων και να τους πνίγουν με πλαστικές σακούλες γεμισμένες με δακρυγόνα. Ο ίδιος ήταν κρεμασμένος από μια μεταλλική σχάρα για εβδομάδες, όπως είπε: «Με άφησαν να κρέμομαι εκεί για ένα μήνα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα, χωρίς τη δυνατότητα να πλυθώ, χωρίς τη δυνατότητα να τραφώ σωστά».

Μέχρι σήμερα, ο Φερνάντες, που πλέον ζει στις ΗΠΑ, εξακολουθεί να ακούει τις κραυγές των συγκρατούμενών του: «Ο ήχος από τα κλειδιά των φρουρών με βασανίζει ακόμα, γιατί κάθε φορά που τα κλειδιά κουδούνιζαν σήμαινε ότι ένας αξιωματικός ερχόταν να βγάλει κάποιον από το κελί».

Χτισμένο στην καρδιά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα σημαντικό ψυχαγωγικό συγκρότημα. Οι αρχιτέκτονες που ήταν υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό του El Helicoide κατέστρωσαν σχέδια που περιλάμβαναν 300 μπουτίκ καταστήματα, οκτώ κινηματογράφους, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ένα ελικοδρόμιο και ένα θέατρο. Επρόκειτο επίσης να έχει μια ράμπα μήκους 2,5 μιλίων που θα εκτεινόταν σπειροειδώς από το κάτω μέρος προς την κορυφή της κατασκευής, η οποία θα επέτρεπε στα οχήματα να ανεβαίνουν και να παρκάρουν μέσα.

Αλλά η κατασκευή ξεκίνησε εν μέσω της ανατροπής του τότε δικτάτορα της Βενεζουέλας Μάρκος Πέρες Χιμένες, ο οποίος ήταν διαβόητος για την επίβλεψη μιας από τις πιο βίαιες καταπιεστικές κυβερνήσεις στην ιστορία της χώρας. Οι επαναστάτες κατηγόρησαν τους κατασκευαστές του συγκροτήματος ότι χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση του Χιμένες και η νέα κυβέρνηση αρνήθηκε να επιτρέψει την περαιτέρω κατασκευή.

Για χρόνια, το συγκρότημα παρέμενε εγκαταλελειμμένο, εκτός από τους καταπατητές που μετακόμισαν στο ερειπωμένο κτίριο, μέχρι που το απέκτησε η κυβέρνηση το 1975. Με την πάροδο των δεκαετιών, όλο και περισσότερες σκιώδεις υπηρεσίες πληροφοριών μετακόμισαν στο κτίριο. Αλλά μόλις το 2010 μετατράπηκε σταδιακά σε αυτοσχέδια φυλακή για την SEBIN, τη μυστική αστυνομική μονάδα της Βενεζουέλας, όπου αξιωματικοί συμμετείχαν σε συστηματικά βασανιστήρια και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Άλεξ Νέβε, μέλος της διερευνητικής αποστολής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα, δήλωσε: «Η αναφορά και μόνο του Ελ Ελικόιντε προκαλεί ένα αίσθημα φόβου και τρόμου».«Πολλές γωνιές του συγκροτήματος έγιναν χώροι σκληρής τιμωρίας και απερίγραπτων δεινών, και κρατούμενοι κρατήθηκαν ακόμη και σε κλιμακοστάσια του συγκροτήματος, όπου αναγκάζονται να κοιμούνται στις σκάλες.»

Ο ΟΗΕ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι πιστεύει ότι περίπου 800 πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να κρατούνται στη Βενεζουέλα. Μένει να δούμε αν θα αφεθούν σύντομα ελεύθεροι υπό το καθεστώς της Ροντρίγκεζ.