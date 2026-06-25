Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

Οι Έλληνες που ζουν στο Καράκας, περίπου 800-1.000 άτομα, είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι

Μιχάλης Παπαδάκος

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες ανάμεσα στα θύματα του φονικού σεισμού στο Καράκας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Θεόδωρο Μαραγγέλη.
  • Οι Έλληνες που ζουν στο Καράκας, περίπου 800
  • 1.000 άτομα, είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.
  • Η ελληνική κοινότητα συνεργάζεται με την πρεσβεία και διατηρεί επικοινωνία μέσω εφαρμογών όπως το WhatsApp για την υποστήριξη των μελών της.
  • Ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές ζημιές και κατάρρευση κτιρίων, με αρχικά 36 νεκρούς και περίπου 300 τραυματίες, ενώ αναμένονται πιο σοβαρά νούμερα.
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Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης μίλησε για τον φονικό διπλό σεισμό που ισοπέδωσε την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, αφήνοντας πίσω της δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Ανάμεσα στα θύματα, δεν υπάρχουν Έλληνες, όπως είπε ο κ. Μαραγγέλης μιλώντας στην ΕΡΤ. «Δεν έχουμε πληροφορίες για θύματα Έλληνες μεταξύ των νεκρών μέχρι στιγμής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαραγγέλης.

Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες

Κληθείς να σχολιάσει αν έχει εικόνα για τους Έλληνες που ζουν στο Καράκας, ο κ. Μαραγγέλης είπε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με αρκετούς συμπατριώτες, και προς το παρόν δεν έχει καμία ενημέρωση για νεκρούς ή τραυματισμένους Έλληνες.

«Με όσους έχω μιλήσει, και μεταξύ τους που έχουν μιλήσει άλλοι, γενικά είμαστε καλά, κανένας δεν έχει προβλήματα. Έχουμε με τις εφαρμογές και μιλάμε σε ομάδες όπως το whatsapp, συνεργαζόμαστε με την πρεσβεία και καλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας όποιος έχει ανάγκη. Η ελληνική κοινότητα αριθμεί περίπου 2.500 άτομα, ενώ στο Καράκας ζουν περίπου 800-1.000 εξ αυτών» πρόσθεσε.

«Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές, έχουν καταρρεύσει πολλά κτήρια»

Όπως είπε ο κ. Μαραγγέλης οι προβλέψεις για τα θύματα είναι δυσοίωνες... «Το πρωί θα ακούσουμε χειρότερα νούμερα. Μέχρι τώρα λένε για 36 νεκρούς και περίπου 300 τραυματίες. Λόγω της ώρας δεν έχουν βγει πολλές ανακοινώσεις, αλλά σίγουρα θα ακούσουμε άλλα νούμερα το πρωί».

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