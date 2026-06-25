«Εμπόλεμη ζώνη» το Καράκας μετά τους φονικούς σεισμούς: Σε εθνική αργία «χτύπησε» η τραγωδία

Δίδυμοι σεισμοί συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες. Κτήρια κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Φόβοι ότι οι νεκροί θα κυμανθούν από 10.000-100.000

Νατάσα Παυλοπούλου

«Εμπόλεμη ζώνη» το Καράκας μετά τους φονικούς σεισμούς: Σε εθνική αργία «χτύπησε» η τραγωδία
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ χτύπησαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας τουλάχιστον 32 νεκρούς και 700 τραυματίες.
  • Πολλά κτίρια κατέρρευσαν στην πρωτεύουσα Καράκας και γύρω περιοχές, με τις προσπάθειες διάσωσης να συνεχίζονται εντατικά.
  • Το USGS εκτιμά ότι οι νεκροί μπορεί να φτάσουν τις χιλιάδες, πιθανώς πάνω από 10.000, αν και αυτά τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως.
  • Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προσφέρουν βοήθεια και σωστικά συνεργεία αναμένονται να φτάσουν σύντομα στη Βενεζουέλα.
  • Τα νοσοκομεία της περιοχής ενισχύουν το προσωπικό τους για τη φροντίδα των τραυματιών, ενώ το αεροδρόμιο Μαϊκέτια έκλεισε λόγω ζημιών.
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Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 ανθρώπους και τραυματίζοντας 700 ακόμη, καθώς κατέρρευσαν κτίρια μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα Καράκας, δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Μία αρχική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, ακολουθούμενος λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα από έναν σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Το USGS, χρησιμοποιώντας προγνωστική μοντελοποίηση για την εκτίμηση του αριθμού των νεκρών, δήλωσε ότι πιθανότατα θα φτάσει τις χιλιάδες, με σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσει τους 10.000. Η Ροντρίγκεζ είπε ότι τα αρχικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα θύματα από την πολιτεία Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας και όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της πόλης, η οποία είναι και η περισσότερο πληγείσα.

«Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή διεξάγουμε πολύ εντατικές προσπάθειες διάσωσης για να σώσουμε όσες ζωές μας επιτρέψει ο Θεός να σώσουμε», δήλωσε σε εμφάνισή της στην κρατική τηλεόραση λίγο πριν τη 1 π.μ. τοπική ώρα (05:00 GMT) την Πέμπτη. «Θέλω επίσης να πω ότι πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία. Από εδώ, στέλνουμε το μήνυμα αλληλεγγύης μας και σε εκείνες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, επιβεβαιώνουμε τα συλλυπητήριά μας και την υποστήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες ώρες».

Η χώρα επικεντρώνεται στις προσπάθειες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της άφιξης τις επόμενες ώρες σωστικών συνεργείων από άλλες χώρες, είπε, καθώς ευχαρίστησε ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν στην καταστροφή.

«Έμοιαζε με ταινία τρόμου»

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιες σε κλίμακα και έχουν προκαλέσει έναν καταστροφικό αριθμό θανάτων», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια βίαιη επιδρομή τον Ιανουάριο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπαρούτα στο Καράκας μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων, δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα άτομο σκοτώθηκε και τέσσερα κτήρια κατέρρευσαν ολοσχερώς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκουστάβο Ντούκε, δήμαρχος της περιοχής Τσακάο στην πρωτεύουσα.

«Υπάρχουν κτήρια, σπίτια και κατοικίες που έχουν καταρρεύσει και φροντίζουμε τα πράγματα με ό,τι έχουμε διαθέσιμο όσον αφορά την ασφάλεια και την πολιτική βοήθεια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο στην κρατική τηλεόραση. Βίντεο δείχνουν μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να σκαρφαλώνουν μέσα στα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην πρωτεύουσα καθώς έπεφτε η νύχτα, ενώ απελπισμένοι συγγενείς ζητούσαν βοήθεια για αγαπημένα τους πρόσωπα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί.

«Όταν κατεβήκαμε κάτω, η σκηνή ήταν σαν ταινία τρόμου», είπε η Μαρία Αλεχάντρα, κάτοικος κοντινού κτηρίου, η οποία δεν έδωσε το επώνυμό της.
«Έπρεπε να σκαρφαλώσουμε πάνω από τα ερείπια. Τον επιστάτη του κτιρίου με το μωρό και όλους τους γείτονες που κατέβαιναν. Αλλά από εκείνο το κτίριο, είδα μόνο μία οικογένεια να βγήκε.»

Έντρομοι κάτοικοι στους δρόμους

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία όμως ακυρώθηκε γρήγορα αφού πέρασε ο κίνδυνος. Πολλοί Βενεζολάνοι ήταν στα σπίτια τους όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας αργίας. «Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος. Έπεσαν πράγματα μέσα στο σπίτι, κανάτες μέσα στο ψυγείο. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», είπε ο Κόρο Μαρτίνεθ, 56 ετών, που ζει στο ανατολικό Καράκας.

Οι κάτοικοι του Καράκας, το οποίο επλήγη επίσης από έναν φονικό σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ το 1967, έσπευσαν να εκκενώσουν την περιοχή καθώς κτίρια σείονταν.
«Μόλις ξεκίνησε, αρχίσαμε να ακούμε ανθρώπους να ουρλιάζουν», είπε η Άστριντ Ραμίρεζ, 41χρονη δημοσιογράφος στο δυτικό Καράκας. «Όλοι έτρεχαν κάτω από τις σκάλες». Η Μαρία Ρομέρο, μια 80χρονη συνταξιούχος στο νότιο Καράκας, είπε ότι η αστυνομία τη βοήθησε να βγει από το σπίτι της. «Αυτός ο σεισμός ήταν φρικτός, ακόμη χειρότερος από αυτόν του 1967», είπε.

Μια άλλη κάτοικος, μια 41χρονη υπάλληλος γραφείου που αρνήθηκε να κατονομαστεί, είπε ότι έλαβε ειδοποίηση για σεισμό στο τηλέφωνό της λίγο πριν ενταθεί η δόνηση.
«Καθώς το σήκωσα και άρχισα να ακούω τι έλεγε, ένιωσα αρχικά ένα ελαφρύ τρέμουλο. Έπειτα, σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, όλα άρχισαν να κινούνται

Ηγέτες από χώρες όπως το Ελ Σαλβαδόρ, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Βραζιλία προσέφεραν υποστήριξη και συμπαράσταση, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας και κινητοποιεί βοήθεια.
Η Ροντρίγκεζ, η οποία κυβερνά τη χώρα μετά την ανατροπή του Μαδούρο από τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να συντονίσει τις προσφορές βοήθειας. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις συνέπειες του σεισμού και προέτρεψε τους πολίτες στη χώρα να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη όπου η πλάκα της Καραϊβικής συναντά την πλάκα της Νότιας Αμερικής. Υπολογίζεται ότι 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις της Μέριδα και του Καράκας το 1812, σύμφωνα με το USGS.

Τα νοσοκομεία ετοιμάζονται για τραυματίες

Στο Κλινικό Νοσοκομείο του Καράκας, ζητήθηκε από το προσωπικό να διπλασιάσει τη νυχτερινή βάρδια για να βοηθήσει στη θεραπεία των τραυματιών, δήλωσε ένας εργαζόμενος εκεί. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, στη Μαϊκέτια, στην ακτή βόρεια του Καράκας, έκλεισε λόγω ζημιών, δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.
Τα μαθήματα ακυρώθηκαν για το υπόλοιπο της εβδομάδας, καθώς οι αρχές άρχισαν να κάνουν απολογισμό των ζημιών.

Οι πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας δεν φάνηκαν να επηρεάζονται άμεσα από τους σεισμούς. Οι αρχές πολιτικής προστασίας στο Μαρακαΐμπο, κοντά στον μεγάλο πετρελαϊκό κόμβο της λίμνης Μαρακαΐμπο, δήλωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ένας εργαζόμενος στο διυλιστήριο Ελ Παλίτο κοντά στο Μορόν - το επίκεντρο του σεισμού - δήλωσε ότι δεν υπήρξαν ζημιές εκεί. Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία Shell, η οποία αξιολογεί τα αναπτυσσόμενα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοί της στη χώρα καταγράφονται χωρίς τραυματισμούς.

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