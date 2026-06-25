Βενεζουέλα: Σε συναγερμό η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας - Φόβοι ότι θα πληγεί η παραγωγή

Οι πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας δεν φάνηκαν να επηρεάζονται άμεσα από τους σεισμούς , αναφέρει το Reuters.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Βενεζουέλα: Σε συναγερμό η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας - Φόβοι ότι θα πληγεί η παραγωγή
AP
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  • Οι σεισμοί στην πρωτεύουσα Καράκας δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στις κύριες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως γύρω από τη λίμνη Μαρακάιμπο.
  • Εταιρείες όπως η Shell επιβεβαίωσαν ότι το προσωπικό τους είναι ασφαλές και πραγματοποιούν αρχικές αξιολογήσεις των εγκαταστάσεων.
  • Η παρατεταμένη διακοπή ρεύματος ενδέχεται να μειώσει την παραγωγή αργού πετρελαίου μέχρι να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.
  • Η αγορά πετρελαίου παραμένει ασταθής λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων.
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Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την πρωτεύουσα Καράκας, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί στις κύριες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως αυτή γύρω από τη λίμνη Μαρακάιμπο.

Σχεδόν καμία από τις πόλεις που ανέφεραν σοβαρές ζημιές δεν περιλαμβάνει κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, και οι τοπικές αρχές κοντά στον μεγάλο πετρελαϊκό κόμβο της λίμνης Μαρακαΐμπο δήλωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα ανέφεραν ότι καταγράφουν το προσωπικό τους πριν προβούν σε αρχικές αξιολογήσεις της κατάστασης των πετρελαιοπηγών, των εργοστασίων και των διυλιστηρίων, με τη βρετανική εταιρεία Shell να επιβεβαιωνει ότι οι εργαζόμενοί της ήταν ασφαλείς. Ένας εργαζόμενος στο διυλιστήριο Ελ Παλίτο κοντά στο Μορόν - το επίκεντρο του σεισμού - δήλωσε ότι δεν υπήρξαν ζημιές.

Μία πηγή δήλωσε ωστόσο στο Reuters ότι η παρατεταμένη διακοπή ρεύματος θα μπορούσε να πλήξει τα επίπεδα παραγωγής αργού πετρελαίου μέχρι να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. Η ευρύτερη αγορά πετρελαίου παραμένει σε κατάσταση ρευστότητας και αναδιοργάνωσης, επηρεασμένη κυρίως από τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών

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