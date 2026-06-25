Δίδυμος τρόμος στη Βενεζουέλα: Το σπάνιο φαινόμενο που «χτύπησε» με διαφορά 39 δευτερολέπτων

Snapshot Δύ ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, κοντά στον δήμο Μονταλμπάν.

Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως «σεισμικό δίδυμο», όπου δύο σεισμοί παρόμοιου μεγέθους συμβαίνουν σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα και περιοχή.

Οι σεισμοί προκλήθηκαν από ρηχή ολίσθηση στα όρια των τεκτονικών πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής.

Πάνω από 20 ισχυροί μετασεισμοί ακολούθησαν, με πιθανότητα εμφάνισης ακόμη ισχυρότερων δονήσεων.

Αναμένονται εκτεταμένες ζημιές και υψηλός αριθμός θυμάτων στις πληγείσες περιοχές Puerto Cabello, San Felipe και Ocumare de la Costa. Snapshot powered by AI

Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων μεταξύ τους, έπληξαν αρκετές περιοχές της Βενεζουέλας το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επίκεντρο βρισκόταν βορειοδυτικά του δήμου Μονταλμπάν, στην πολιτεία Καραμπόμπο στην κεντρική Βενεζουέλα.

Ο σεισμός έπληξε επίσης την πρωτεύουσα Καράκας , περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά από το επίκεντρο. Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί σχημάτισαν «ένα σεισμικό δίδυμο» - ένα σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο σημειώνονται δύο ισχυροί σεισμοί περίπου ίσου μεγέθους στην ίδια ή σε πολύ κοντινή περιοχή, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (από λίγα λεπτά έως μερικές ημέρες)

Σε αντίθεση με το σύνηθες μοτίβο όπου ένας μεγάλος κύριος σεισμός ακολουθείται από μικρότερους μετασεισμούς, έχουμε δύο δονήσεις που μοιάζουν σαν δύο «κύριοι» σεισμοί. Τ ο μέγεθος των δύο σεισμών είναι σχεδόν ταυτόσημο, ενώ οι δύο δονήσεις προέρχονται από το ίδιο ρήγμα ή από παρακείμενα συζευγμένα ρήγματα της ίδιας περιοχής.

Τι προκάλεσε τους σεισμούς;

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες, της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), ο δεύτερος και μεγαλύτερος από τους δύο σεισμούς συνέβη ως αποτέλεσμα «ρηχής ολίσθησης» κοντά στα όρια αυτών των πλακών.

Αυτό συμβαίνει όταν τα ρήγματα ή οι ρωγμές μεταξύ των πλακών κινούνται οριζόντια. Ένας σεισμός προκαλείται όταν αυτή η κίνηση συμβαίνει γρήγορα. «Ενώ συνήθως απεικονίζονται ως σημεία στους χάρτες, οι σεισμοί αυτού του μεγέθους περιγράφονται καταλληλότερα ως ολίσθηση πάνω από μια μεγαλύτερη περιοχή ρηγμάτων», αναφέρει το USGS.

?? Imágenes que nos llegan tras el terremoto en Venezuela: pic.twitter.com/sTL3MjpTqT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Το ζεύγος σεισμών σήμερα «πιθανώς υποδηλώνει μια πολύπλοκη διαδικασία αλληλεπίδρασης ρήξης», αναφέρει η Υπηρεσία. Πολλοί μετασεισμοί, «μερικοί ενδεχομένως με ισχυρή δόνηση» είναι ακόμα πιθανοί, προσθέτει. Περισσότεροι από 20 ισχυροί μετασεισμοί συγκλόνισαν τη χώρα, σύμφωνα με το AFP.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί και καταγράφει τους σεισμούς παγκοσμίως, εκτιμά ότι ο ισχυρός σεισμός θα προκαλέσει υψηλό αριθμό νεκρών. Η υπηρεσία αναμένει εκτεταμένες ζημιές σε υλές στις περιοχές Puerto Cabello, San Felipe και Ocumare de la Costa - τρεις από τις περιοχές όπου ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος 13,2 χιλιομέτρων, έγινε πιο έντονα αισθητός.