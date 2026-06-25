Liveblog: Η Βενεζουέλα ζει τον απόλυτο εφιάλτη - Φόβοι για 100.000 νεκρούς από τους δύο σεισμούς

Ανείπωτη τραγωδία έπληξε τη Βενεζουέλα μετά από δύο πανίσχυρες, διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (24/6). Tουλάχιστον 32 νεκροί και περίπου 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν φόβοι ωστόσο οτι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ -μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο και τον επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ- απηύθυνε διάγγελμα προς το έθνος κηρύσσοντας επίσημα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ διόρισε έναν στρατηγό για την επίβλεψη των επιχειρήσεων.

Το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εθνικής εορτής, μιας δημόσιας αργίας για την ιστορική στρατιωτική νίκη του 1821 που χάρισε στη χώρα την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους.

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