Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες μετά τον σεισμό - Γειτονιές ολόκληρες εξαφανίστηκαν από τον χάρτη

Snapshot Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και τουλάχιστον 235 νεκρούς.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με ολόκληρες γειτονιές να έχουν ισοπεδωθεί σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για την ανάγκη μαζικής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω της επιδείνωσης των ήδη υπαρχουσών ευπαθειών στη χώρα.

Η παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, με πολλές πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες πολίτες να παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους «δίδυμους» σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης. σύμφωνα με την ιστοσελίδα επιτρέπει στους ανθρώπους να μοιράζονται τις λεπτομέρειες και την τελευταία τοποθεσία των αγαπημένων τους προσώπων με την ελπίδα να βοηθήσουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε όλη τη χώρα.

Δύο σεισμοί - ο πρώτος μεγέθους 7,2 Ρίχτερ και ο δεύτερος, μια ακόμη μεγαλύτερη δόνηση 7,5 βαθμών λίγα λεπτά αργότερα - έπληξαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS). Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού ήταν δυτικά της κοινότητας Μορόν, κατά μήκος των ακτών της Καραϊβικής, περίπου 168 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13 χιλιομέτρων.

Ο δεύτερος σεισμός, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μορόν. Η καταστροφή που προκλήθηκε από τους δύο σεισμούς αποκαλύφθηκε σε δορυφορικές εικόνες - όπου εκατοντάδες κτήρια φαίνονται κατεστραμμένα και ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί.

Ανατριχιαστικές εικόνες δείχνουν αρκετές κατεστραμμένες περιοχές σε όλη τη χώρα πριν και μετά τον φονικό σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 235 ανθρώπους. Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο δείχνει αρκετές ψηλές πολυκατοικίες που μετατρέπονται σε ερείπια μετά τους μοιραίους σεισμούς. Οι εικόνες της περιοχής πριν από τους μεγάλους σεισμούς έρχονται σε έντονη αντίθεση με τις σκηνές απελπισίας που αποτυπώθηκαν μετά τους σεισμούς. Ένα άλλο ζευγάρι εικόνων έδειχνε μια γειτονιά στην παραλία πριν και μετά την τραγωδία.

Κτίρια εθεάθησαν να ισοπεδώνονται, καθώς τεράστιοι σωροί από ερείπια απεικονίστηκαν εκεί που κάποτε βρίσκονταν κτήρια. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι «υψηλός» με εκτεταμένες ζημιές σε όλη τη χώρα. Είναι πιθανό να έχουν χάσει τη ζωή τους μεταξύ 10.000 και 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του USGS.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κήρυξε γρήγορα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα. Είπε ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο 200 εκατομμυρίων δολαρίων με πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση υποδομών, νοσοκομείων και κατοικιών τις επόμενες εβδομάδες.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει ότι τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί μια «μαζική συλλογική προσπάθεια» για την παροχή βοήθειας στους επιζώντες. Ο Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Έκτακτη Βοήθεια, δήλωσε: «Ακόμα και πριν από αυτούς τους σεισμούς, σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική υποστήριξη». «Αυτή η καταστροφή ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διαρκής διεθνής υποστήριξη προς τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που ανταποκρίνονται επί τόπου είναι απαραίτητη και επείγουσα.»

Ο Τραμπ, μαζί με δεκάδες γειτονικά έθνη, έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη Βενεζουέλα και να στείλει προμήθειες για να βοηθήσει στη διάσωση και την ανάκαμψη. Ο υποστράτηγος των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, Κέβιν Τζάραντ, έφτασε στο Καράκας σήμερα το πρωί για να διευθύνει τις προσπάθειες παροχής βοήθειας του αμερικανικού στρατού.

Χιλιάδες πολίτες πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μέσα σε κτήρια που καταστράφηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους σεισμούς έδειχναν κτίρια να καταρρέουν - αφήνοντας μόνο σωρούς από ερείπια και σκόνη στον αέρα.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο ήταν η παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα, όπου πολλές πολυκατοικίες φαίνεται να έχουν καταρρεύσει. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αξιολογούσαν τις ζημιές καθώς οι διασώστες αλλά και πολίτες έψαχναν μέσα στα ερείπια. Σοκαριστικές εικόνες έδειχναν συντρίμμια διασκορπισμένα στους δρόμους μετά τον σεισμό.

Η προσωρινή ηγέτης Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι ο αρχικός αριθμός των νεκρών δεν περιλαμβάνει τη Λα Γκουάιρα λόγω της δυσκολίας που έχει υπάρξει για την απομάκρυνση της καταστροφής και την εύρεση σορών. Έκανε μια συγκινητική δήλωση λέγοντας: «Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή διεξάγουμε πολύ εντατικές προσπάθειες διάσωσης για να σώσουμε όσες ζωές μας επιτρέπει ο Θεός. Αυτή είναι μια πραγματική τραγωδία.»

Πλάνα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μαϊκετία, που βρίσκεται κοντά στο Καράκας, δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν καθώς ένας από τους τερματικούς σταθμούς γεμίζει σκόνη και ολόκληρο το κτίριο σείεται.

Η Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο έκλεισε μετά από «σοβαρές ζημιές» σε ολόκληρη την εγκατάσταση. Και οι δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν περίπου 100 μίλια δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας.Υπήρξαν αναφορές για μαζικό πανικό στην πόλη, καθώς οι ντόπιοι άκουγαν να ουρλιάζουν ενώ τα κτίρια ταλαντεύονταν από τη μία πλευρά στην άλλη. Πλήθη ανθρώπων εθεάθησαν στους δρόμους καθώς περίμεναν να κοπάσει η ισχυρή σεισμική δόνηση.

Μάρτυρες στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι τους έβγαλαν έξω βιαστικά, ενώ άλλοι είπαν ότι σχηματίστηκαν ρωγμές στους τοίχους των διαμερισμάτων τους καθώς έσπασαν τα παράθυρα. Η Μαρία Ρομέρο, μια 80χρονη συνταξιούχος στο Καράκας, δήλωσε: «Αυτός ο σεισμός ήταν φρικτός, ακόμη χειρότερος από αυτόν του 1967».