Κάτια Λα Μαρ: Η πόλη που επλήγη από τον σεισμό στη Βενεζουέλα είχε ισοπεδωθεί το 1999 από πλημμύρες

Η πόλη που επλήγη από σεισμό είχε καταστραφεί πριν από χρόνια από προηγούμενη φυσική καταστροφή

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Κάτια Λα Μαρ: Η πόλη που επλήγη από τον σεισμό στη Βενεζουέλα είχε ισοπεδωθεί το 1999 από πλημμύρες
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πόλη Κάτια Λα Μαρ στη Βενεζουέλα επλήγη σοβαρά από σεισμό, με διασώστες να μην έχουν φτάσει ακόμη στην περιοχή.
  • Η πόλη έχει χάσει το ηλεκτρικό ρεύμα και την τηλεφωνική υπηρεσία, με τους δρόμους να είναι κλειστοί και την περιοχή αποκομμένη.
  • Το 1999, η Κάτια Λα Μαρ είχε καταστραφεί από καταστροφικές κατολισθήσεις και πλημμύρες, που ανάγκασαν την ανακατασκευή πολλών σπιτιών.
  • Κατά τη διάρκεια πρόσφατων πολιτικών αναταραχών, η περιοχή υπέστη πλήγματα από πυραύλους και επιδρομές, με θύματα και καταστροφές.
  • Υπάρχουν αναφορές για λεηλασίες και έλλειψη καταφυγίων, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και απελπισίας.
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Η Κάτια Λα Μαρ ήταν μια από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς της περασμένης νύχτας. Τα μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας αναφέρουν ότι οι διασώστες δεν έχουν φτάσει ακόμη στην περιοχή. Μια ιστοσελίδα ανέφερε:

«Χωρίς καταφύγια, οι πυροσβέστες είναι καταβεβλημένοι, και τα βαριά μηχανήματα για τον καθαρισμό των ερειπίων είναι επίσης λιγοστά. Μητέρες, αδελφές, θείοι και σύζυγοι θρηνούν για τους αγαπημένους τους που έχουν παγιδευτεί σε κτήρια που έχουν καταρρεύσει, ενώ άλλοι είναι σε κατάσταση σοκ και δεν έχουν ιδέα τι θα κάνουν στο εξής».

Ενώ οι ομάδες ασφαλείας κάνουν περιπολίες, φαίνεται να μην γνωρίζουν τίποτα, και υπήρξαν επίσης περιστατικά λεηλασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πόλη φέρεται να έχει χάσει το ηλεκτρικό ρεύμα ή την τηλεφωνική υπηρεσία και τα μέσα ενημέρωσης την περιγράφουν ως «πρακτικά» αποκομμένη, καθώς και οι δρόμοι έχουν κλείσει.

H Κάτια Λα Μαρ, μια παραθαλάσσια πόλη στην πολιτεία Λα Γκουάιρα δεν είναι η πρώτη φορά που η πόλη πλήττεται από φυσική καταστροφή. Το 1999 καταστροφικές κατολισθήσεις και πλημμύρες κατέστρεψαν τμήματα της πόλης, πράγμα που σήμαινε ότι ένας μεγάλος αριθμός σπιτιών έπρεπε να ξαναχτιστεί.

Η περιοχή όμως συνδέεται άμεσα και με την πρόσφατη πολιτική αναταραχή: κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πραγματοποιήθηκαν πλήγματα από πυραύλους εναντίον αμυντικών και ραντάρ συστημάτων στην περιοχή του Κάτια Λα Μαρ. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης, η πόλη επλήγη και από τις επιδρομές της Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο.

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