Βενεζουέλα: Θρήνος στα χαλάσματα – Μάχη με το χρόνο για να σωθούν ζωές – Πάνω από 180 οι νεκροί

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές αναζητούν εγκλωβισμένους με γυμνά χέρια, ενώ ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 188 νεκρούς και 1.520 τραυματίες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βενεζουέλα: Θρήνος στα χαλάσματα – Μάχη με το χρόνο για να σωθούν ζωές – Πάνω από 180 οι νεκροί
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη Βενεζουέλα, με επίσημο απολογισμό 188 νεκρούς και 1.520 τραυματίες.
  • Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό και βαρέα μηχανήματα, ενώ οι κάτοικοι αναζητούν εγκλωβισμένους ακόμη και με γυμνά χέρια.
  • Η κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από διεθνείς εταίρους και τον ιδιωτικό τομέα για την παροχή μηχανημάτων και εξοπλισμού διάσωσης.
  • Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ασφυκτική πίεση, με τραυματίες να λαμβάνουν περίθαλψη ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ αναπτύσσονται νοσοκομεία εκστρατείας.
  • Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν λεηλασίες καταστημάτων λόγω της έλλειψης τροφίμων και νερού.
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Σχεδόν 24 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που έπληξαν τη Βενεζουέλα, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται μέσα σε συνθήκες χάους και με σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό.

Στη Λα Γουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, κάτοικοι έσκαβαν ακόμη και με γυμνά χέρια στα ερείπια, προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και γείτονές τους.

«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, αλλά υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού», δήλωσε ο Κάρλος Μπόρχες, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απουσία βαρέων μηχανημάτων που θα μπορούσαν να απομακρύνουν τους τεράστιους όγκους συντριμμιών.

Ο ίδιος, μαζί με άλλους κατοίκους, είχε ανασύρει τρεις ανθρώπους από τα ερείπια κτιρίου. Σε μικρή απόσταση, μία μητέρα περίμενε με αγωνία νέα για τον έφηβο γιο της.

Σύμφωνα με μοντέλα πρόβλεψης του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου, οι νεκροί ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 10.000. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς και 1.520 τραυματίες.

Αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια

Οι κάτοικοι της Λα Γουάιρα, δημοφιλούς παραθαλάσσιου προορισμού, αλλά και του Μορόν, κοντά στο επίκεντρο των σεισμών, απηύθυναν εκκλήσεις για άμεση ενίσχυση των σωστικών συνεργείων.

«Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον στρατό; Ελάτε όλοι, ελάτε να βοηθήσετε. Βάλτε τους σε θωρακισμένα οχήματα, να έρθουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Βρείτε τρακτέρ, όπου μπορείτε», δήλωσε ο Άρχενις Μαρτίνες, κάτοικος της συνοικίας Λος Κοράλες, ο οποίος αναζητούσε συγγενικό του πρόσωπο στα χαλάσματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ξέσπασε φωτιά σε ισοπεδωμένη περιοχή, παρά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Πολλοί κάτοικοι, χωρίς ασφαλές μέρος για να καταφύγουν, συγκεντρώθηκαν στους δρόμους, ενώ άλλοι συνέχισαν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα κατεστραμμένα κτίρια.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν από την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και το Κατάρ. Παράλληλα, κάλεσε τον ιδιωτικό τομέα να διαθέσει μηχανήματα και εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σε συνοικία της Λα Γουάιρα, κάτοικοι ανέσυραν από τα ερείπια σπιτιού δύο νεκρούς, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι. Σε άλλη επιχείρηση, μία μητέρα και δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα από κατεστραμμένη πολυκατοικία.

«Το σπίτι μου δεν είναι κατοικήσιμο και δεν μου έχει απομείνει τίποτα. Είμαι μόνο εγώ και ο γιος μου, δεν έχω συγγενείς στη χώρα», είπε η 50χρονη Σουχέιλα Σαρκίς, η οποία είχε χάσει τη δουλειά της πριν από λίγους μήνες.

Λεηλασίες και ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία

Σε ορισμένες συνοικίες της Λα Γουάιρα, όπου οι κάτοικοι αναζητούσαν τρόφιμα και νερό, δημοσιογράφοι του Reuters έγιναν μάρτυρες λεηλασιών σε τουλάχιστον δύο καταστήματα.

Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο Jose Maria Vargas είχε κατακλυστεί από τραυματίες. Ορισμένοι δέχονταν ιατρική φροντίδα στον προαύλιο χώρο, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

«Είναι μια τραγωδία», δήλωσε η 60χρονη Μπεατρίς Ροδρίγκες, δίπλα σε έναν ανιψιό της, ο οποίος είχε υποστεί ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια. Ένας ακόμη ανιψιός της, ηλικίας μόλις έξι ετών, σκοτώθηκε.

Ο στρατός αναπτύσσει νοσοκομεία εκστρατείας στη Λα Γουάιρα, καθώς οι ανάγκες για επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις είναι μεγάλες.

«Χρειαζόμαστε τα πάντα»

Στο Μορόν, ο γιατρός Αουγούστο Ραμίρες εργάζεται ακατάπαυστα σε μικρό νοσοκομείο, με περιορισμένα μέσα και ελάχιστες προμήθειες.

«Χρειαζόμαστε πιεσόμετρα, γάζες, θερμόμετρα, γάντια, γύψο, παυσίπονα… τα πάντα», δήλωσε στο Reuters.

Ο Ραμίρες, μαζί με άλλους δύο γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, είχε περιθάλψει 112 τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες. Εννέα από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανάμεσά τους και τρία παιδιά.

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