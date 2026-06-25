Mega σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 350.000 κάτοικοι βρέθηκαν στο επίκεντρο

Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι ένιωσαν τους σεισμούς, ενώ 354.000 εκτέθηκαν σε επίπεδα έντασης VIII-IX, που συνδέονται με σοβαρές δομικές βλάβες

Μιχάλης Παπαδάκος

Mega σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 350.000 κάτοικοι βρέθηκαν στο επίκεντρο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δίδυμοι mega σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα με εστιακό βάθος 13,2 χιλιομέτρων κοντά στο Σαν Φελίπε.
  • Το USGS εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό» με πιθανότητα 89% για πάνω από 1.000 νεκρούς και εκτιμώμενες απώλειες που μπορεί να ξεπεράσουν τις 100.000.
  • Οι οικονομικές ζημιές εκτιμώνται μεταξύ 1% και 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας, με πιθανές απώλειες από 1 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι ένιωσαν τους σεισμούς, ενώ 354.000 εκτέθηκαν σε επίπεδα έντασης VIII
  • IX, που συνδέονται με σοβαρές δομικές βλάβες.
  • Η ευπάθεια των κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία και adobe αυξάνει τον κίνδυνο καταρρεύσεων και θανάτων στην πληγείσα περιοχή.
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Ζοφερό είναι το μέλλον της Βενεζουέλας σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS) για τον δίδυμο Mega σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Σαν Φελίπε στη Βενεζουέλα, με εστιακό βάθος μόλις 13,2 χιλιομέτρων.

Το σύστημα PAGER του USGS, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για την ταχεία εκτίμηση των επιπτώσεων ενός μεγάλου σεισμού, εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό» τόσο για τις ανθρώπινες απώλειες όσο και για τις οικονομικές ζημιές.

Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης, η οποία ενεργοποιείται όταν τα στατιστικά μοντέλα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα εκτεταμένης καταστροφής και σημαντικού αριθμού θυμάτων.

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89% πιθανότητα για άνω των 1.000 νεκρών

Σύμφωνα με την ανάλυση του USGS, το πιθανότερο εύρος των απωλειών ορίζεται σε άνω των 1.000 νεκρών. Ειδικότερα, το μοντέλο αποδίδει πιθανότητα 37% για απώλειες μεταξύ 1.000 και 10.000 ανθρώπων, 39% για απώλειες μεταξύ 10.000 και 100.000 ανθρώπων και 13% για αριθμό θυμάτων που θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τις 100.000.

Συνολικά, η πιθανότητα οι νεκροί να υπερβούν τους 1.000 υπολογίζεται στο 89%, γεγονός που εξηγεί την έκδοση της ανώτατης προειδοποίησης.

Επίκειται οικονομική κατάρρευση της Βενεζουέλας

Αντίστοιχα δυσοίωνη είναι και η εικόνα για τις οικονομικές συνέπειες του σεισμού. Το USGS εκτιμά ότι οι συνολικές ζημιές ενδέχεται να κυμανθούν από 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας. Τα μοντέλα δίνουν πιθανότητα 41% για απώλειες μεταξύ 1 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 47% για ζημιές που θα μπορούσαν να φτάσουν από 10 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένιωσαν τον σεισμό 18 εκατ. άνθρωποι

Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των ανθρώπων που εκτέθηκαν στον σεισμό, τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο... Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι αισθάνθηκαν τους mega σεισμoύς, ενώ σχεδόν 5 εκατομμύρια βρέθηκαν σε περιοχές όπου η ένταση της δόνησης χαρακτηρίζεται από ισχυρή έως πολύ ισχυρή.

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Άνω των 350.000 στο επίκεντρο

Ανατριχιαστικό είναι το γεγονός ότι περίπου 354.000 άνθρωποι εκτέθηκαν σε επίπεδα έντασης VIII και IX της κλίμακας Modified Mercalli, δηλαδή σε συνθήκες που συνδέονται με σοβαρές δομικές βλάβες και πιθανές καταρρεύσεις κτιρίων.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φελίπε και σε πόλεις όπως το Πουέρτο Καμπέγιο και το Λος Γουάγιος, οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης των ισχυρότερων δονήσεων.

Αν και η πρωτεύουσα Καράκας βρίσκεται εκτός του πυρήνα της μέγιστης έντασης, εκτιμάται ότι δέχθηκε δονήσεις επιπέδου V έως VI, αρκετές για να προκαλέσουν ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Τα σπίτια-παγίδες που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ποιότητα του κτιριακού αποθέματος στην πληγείσα περιοχή. Το ίδιο το USGS επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού κατοικεί σε κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία, πλινθοδομές και κτίσματα τύπου adobe (σ.σ.: κτήρια χτισμένα με τούβλα λάσπης), τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο το μοντέλο εκτιμά τόσο υψηλό κίνδυνο απωλειών, παρά το γεγονός ότι η τελική εικόνα από το πεδίο παραμένει ακόμη ασαφής, λόγω του γεγονότος ότι αυτές τις ώρες ξημερώνει στη Βενεζουέλα...

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