Ο δεύτερος σεισμός που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα ήταν διπλάσιος σε μέγεθος από τον πρώτο

Ένας ειδικός σε θέματα σεισμών επισήμανε ότι ο δεύτερος από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη ήταν διπλάσιος σε μέγεθος από τον πρώτο.

«Ένας σεισμός μεγέθους 7,5 μπορεί να μην φαίνεται πολύ μεγαλύτερος από έναν 7,2, αλλά στην πραγματικότητα είναι διπλάσιος λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κλίμακα», δήλωσε στο CNN ο Άνταμ Πασκάλ, ειδικός σεισμολόγος στο Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών της Αυστραλίας.

«Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη δόνηση διήρκησε πολύ περισσότερο», κατέληξε.

Ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούι, λίγο μετά τις 18:04 (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε ένας ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, το επίκεντρο του οποίου βρισκόταν περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γιουμάρε, επίσης στην πολιτεία Γιαρακούι.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

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