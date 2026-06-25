O ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα εδώ και πάνω από έναν αιώνα

Ο σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με στοιχεία των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

O ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα εδώ και πάνω από έναν αιώνα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τη Βενεζουέλα είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
  • Ο σεισμός του 1900, γνωστός ως σεισμός του San Narciso, είχε μέγεθος μεταξύ 7,4 και 7,7 Ρίχτερ και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Καράκας και τις γύρω περιοχές.
  • Ο σεισμός του San Narciso θεωρείται σημείο αναφοράς για τη σεισμικότητα στη Βενεζουέλα, λόγω της έντασης και των ζημιών που προκάλεσε.
  • Ο δεύτερος σεισμός χθες το βράδυ ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος στην ιστορία της χώρας, ενώ ο πρώτος είχε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ και ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη δόνηση που έχει καταγραφεί.
  • Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι η καταστροφή από τους σεισμούς ήταν πρωτοφανής και η κατάσταση θύμιζε σκηνές ταινίας τρόμου.
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Ο δεύτερος σεισμός, που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τον πρώτο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν ο ισχυρότερος που έχει βιώσει η Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του CNN , το οποίο επικαλείται στοιχεία από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Ο μεγαλύτερος σεισμός στη Βενεζουέλα σημειώθηκε το 1900, καταγράφοντας σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στα ανοικτά των βόρειων ακτών, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σημεία των σεισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα.

Ο σεισμός του 1900 στη Βενεζουέλα -γνωστός και ως σεισμός του San Narciso- σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1900. Ήταν ένας από τους ισχυρότερους και πιο καταστροφικούς στην ιστορία της χώρας, με εκτιμώμενο μέγεθος που κυμαίνεται ιστορικά μεταξύ 7,4 και 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Προκάλεσε τεράστιες ζημιές, καθώς υπολογίζεται ότι κατέρρευσαν εκατοντάδες κτίρια στο Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ιστορικά μνημεία, δημόσια κτήρια και πύργοι εκκλησιών υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Λόγω της μεγάλης έντασής του (η οποία αξιολογήθηκε ως VIII έως X στην κλίμακα Mercalli), ο σεισμός του San Narciso θεωρείται σημείο αναφοράς για τη μελέτη της σεισμικότητας στην περιοχή της Βενεζουέλας, η οποία βρίσκεται στο όριο μεταξύ των τεκτονικών πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής

Ο δεύτερος σεισμός χθες το βράδυ - ο οποίος είχε μέγεθος 7,5 Ρίχτερ - είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην ιστορία της χώρας. Η πρώτη από τις δονήσεις, λιγότερο από ένα λεπτό νωρίτερα, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Είχε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ.

Ένας κάτοικος που επέζησε από μία ισχυρή δόνηση που έπληξε την πρωτεύουσα το 1967 είπε ότι η καταστροφή ήταν μοναδική σε σχέση με οτιδήποτε είχε βιώσει. Ένας άλλος κάτοικος που διέφυγε από ένα κατεστραμμένο κτίριο είπε ότι «η σκηνή θύμιζε ταινία τρόμου».

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