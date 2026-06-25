Σεισμός στη Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από ψαράδες στα ανοιχτά του Καράκας την ώρα της δόνησης

Snapshot Ένας ισχυρός σεισμός κατέστρεψε μεγάλο μέρος του Καράκας, πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

Ερασιτέχνες ψαράδες που βρίσκονταν στα ανοιχτά του Καράκας κατέγραψαν τη στιγμή της δόνησης και την καταστροφή.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 32 νεκροί, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Η πλήρης εικόνα της καταστροφής αναμένεται να ξεκαθαρίσει με το ξημέρωμα στη χώρα. Snapshot powered by AI

Ερασιτέχνες ψαράδες που εκμεταλλεύτηκαν την αργία που είχαν χθες στη Βενεζουέλα και βγήκαν στα ανοιχτά του Καράκας για ψάρεμα, αντίκρισαν την πόλη τους να καταρρέει παραδομένη στον Εγκέλαδο που ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας της χώρας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο απ' άκρη σ' άκρη, φαίνονται κατά τόπους σύννεφα σκόνης από τα κτήρια που είχαν καταρρεύσει, με το σκηνικό να θυμίζει εικόνες Αποκάλυψης.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί μόλις 32 νεκροί, ωστόσο, οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες χιλιάδες και όταν ξημερώσει στη χώρα της λατινικής Αμερικής, θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει η κατάσταση.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο