Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Έλληνες πέρασαν τη νύχτα σε εκκλησίες και σχολεία

Snapshot Δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, με πολυκατοικίες να υποστούν καταρρεύσεις και διαλύσεις τοίχων και αντικειμένων.

Πολλοί Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα πέρασαν τη νύχτα σε εκκλησίες, σχολεία και την ελληνική κοινότητα για ασφάλεια.

Εθελοντές και μέλη της κοινότητας βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να προσφέρουν στέγη σε όσους έχασαν τα σπίτια τους.

Ένα πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Σαν Μαρτίν κατέρρευσε, με τις αρχές να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας δήλωσε ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στη Βενεζουέλα από το 1900. Snapshot powered by AI

«Σα να γινόταν βομβαρδισμός». Έτσι περιέγραψαν μιλώντας στην ΕΡΤ μέλη της ελληνικής κοινότητας τις στιγμές των δύο ισχυρών σεισμών στη Βενεζουέλα.

Μετά τον πρώτο πανικό, εθελοντές βγήκαν στους δρόμους να βοηθήσουν, ενώ εκκλησίες και σχολεία άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν πολίτες που πλέον δεν έχουν σπίτι να μείνουν.

Η πολυκατοικία όπου διέμενε η Ντίνα Αντωνιάδη, στην περιοχή Λος Γκράντε – Μακάο, υπέστη σοβαρές ζημιές. «Πέσανε τα πάντα, διαλύθηκαν, τηλεοράσεις, μπετά, τοίχοι. Σαν βομβαρδισμός», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παρά τις καταστροφές, το κτίριο δεν κατέρρευσε και οι ένοικοι κατάφεραν να κατέβουν από τις σκάλες.

«Είμαστε έτοιμοι. Αν μας ζητήσουν, φεύγουμε να βοηθήσουμε», λέει μέλος της Ελληνικής Κοινότητας στη Βαλένσια, προσθέτοντας ότι πολλοί Έλληνες πέρασαν τη νύχτα σε εκκλησίες και σχολεία. «Ανοίξαμε την κοινότητα για όποιον φοβάται και θέλει να μείνει εδώ», σημείνει από την πλευρά του ο πατήρ Ευάγγελος.

Στην περιοχή Σαν Μαρτίν, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Ένα πολυώροφο κτίριο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα από μπάζα και σίδερα, με τις αρχές και τους πολίτες να ψάχνουν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Αγγέλης, εξήγησε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. «Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900», τόνισε χαρακτηριστικά.

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