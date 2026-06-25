Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Συγκινεί άνδρας που κρατάει τα χέρια της γυναίκας του με κινητικά προβλήματα

Μια συγκινητική στιγμή κατέγραψαν κάμερες την ώρα των καταστροφικών σεισμών στη Βενεζουέλα.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας κρατά σφιχτά το χέρι της συντρόφου του, η οποία φαίνεται ότι έχει κινητικά προβλήματα, προστατεύοντάς την, καθώς ο σεισμός στη Βενεζουέλα ταρακουνά το σπίτι τους.

?? Heartbreaking moment: Elderly man holds tightly to his partner's hand, shielding her as the Venezuela earthquake shakes their home.

pic.twitter.com/BO1K8iZMcH — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026

Πάνω από 27.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι -Εντοπίστηκαν 1.200 άτομα

Πάνω από 27.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα.

Έχει δημιουργηθεί ένας ιστότοπος για να μπορούν οι Βενεζουελάνοι να αναφέρουν αγνοούμενους συγγενείς τους μετά τους σεισμούς.

Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί επίσημο απολογισμό των επιβεβαιωμένων αγνοουμένων και αντανακλά το χάος που επικρατεί στην περιοχή, καθώς οι οικογένειες προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν τους δικούς τους.

Στον ιστότοπο, οι οικογένειες έχουν επίσης μοιραστεί φωτογραφίες των ατόμων με τα οποία δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, έχουν εντοπιστεί επίσης περισσότερα από 1.200 άτομα που είχαν προηγουμένως δηλωθεί ως αγνοούμενα.

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