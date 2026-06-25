La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

Το πριν και μετά τον σεισμό στην παραλιακή πόλη La Guaira

Μετά το καταστροφικό διπλό σεισμικό χτύπημα των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, η Βενεζουέλα μετρά ήδη δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες στα συντρίμμια.

Η παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα βρίσκεται στο επίκεντρο της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλονίζει τη Βενεζουέλα μετά το καταστροφικό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Η περιοχή έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, με τις τοπικές αρχές και τους διασώστες να εκφράζουν φόβους ότι η πόλη Κάτια Λα Μαρ θα ανακηρυχθεί επίσημα ως η «Ζώνη Μηδέν» της καταστροφής.

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, ο τρέχων απολογισμός των 32 νεκρών και των εκατοντάδων τραυματιών σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνει ακόμη τα στοιχεία από τη Λα Γκουάιρα, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέσα στα συντρίμμια.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Κατέρρευσαν ξενοδοχεία και το αεροδρόμιο

Οι εικόνες από την πόλη αποτυπώνουν το μέγεθος της μανίας της φύσης. Το ιστορικό ξενοδοχείο Hotel Eduard, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της περιοχής, μετατράπηκε σε έναν άμορφο σωρό από μπάζα και σίδερα.

BREAKING: Hotel Eduard’s building in La Guaira completely collapsed after Venezuela earthquake pic.twitter.com/GGDZy6cNI6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2026

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο διεθνές αεροδρόμιο της Μαϊκετία, όπου οι υποδομές έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές, γεγονός που δυσκολεύει δραματικά την προσέγγιση σωστικών συνεργείων και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην πληγείσα ζώνη.

This footage shows the sheer force of the earthquake.



Fishermen off the coast of La Guaira captured massive dust clouds rising from the shoreline as buildings COLLAPSED following the 7.1 magnitude earthquake in Venezuela. pic.twitter.com/g9aoi26s74 — Suppressed News. (@SuppressedNws1) June 25, 2026

Το πιο δραματικό κομμάτι αυτής της καταστροφής εντοπίζεται στις κατοικημένες περιοχές, όπου εκατοντάδες σπίτια έχουν ισοπεδωθεί. Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από ερείπια και χιλιάδες οικογένειες έχουν βρεθεί στο ύπαιθρο, στερούμενες ακόμη και τα βασικά.

Reporte #EnImagenes



Este video es de La Guaira ?



Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:



Datos principales:

- Hora: 18:04 (hora local)

- Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)



¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

NEW VIDEO: Devastation in La Guaira, Venezuela after powerful earthquake pic.twitter.com/NzxTss0Xje — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

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