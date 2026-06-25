La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, ο τρέχων απολογισμός των 32 νεκρών και των εκατοντάδων τραυματιών σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνει ακόμη τα στοιχεία από τη Λα Γκουάιρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

Το πριν και μετά τον σεισμό στην παραλιακή πόλη La Guaira

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ΚΟΣΜΟΣ
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Μετά το καταστροφικό διπλό σεισμικό χτύπημα των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, η Βενεζουέλα μετρά ήδη δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες στα συντρίμμια.

Η παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα βρίσκεται στο επίκεντρο της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλονίζει τη Βενεζουέλα μετά το καταστροφικό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Η περιοχή έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, με τις τοπικές αρχές και τους διασώστες να εκφράζουν φόβους ότι η πόλη Κάτια Λα Μαρ θα ανακηρυχθεί επίσημα ως η «Ζώνη Μηδέν» της καταστροφής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, ο τρέχων απολογισμός των 32 νεκρών και των εκατοντάδων τραυματιών σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνει ακόμη τα στοιχεία από τη Λα Γκουάιρα, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέσα στα συντρίμμια.

Κατέρρευσαν ξενοδοχεία και το αεροδρόμιο

Οι εικόνες από την πόλη αποτυπώνουν το μέγεθος της μανίας της φύσης. Το ιστορικό ξενοδοχείο Hotel Eduard, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της περιοχής, μετατράπηκε σε έναν άμορφο σωρό από μπάζα και σίδερα.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο διεθνές αεροδρόμιο της Μαϊκετία, όπου οι υποδομές έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές, γεγονός που δυσκολεύει δραματικά την προσέγγιση σωστικών συνεργείων και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην πληγείσα ζώνη.

Το πιο δραματικό κομμάτι αυτής της καταστροφής εντοπίζεται στις κατοικημένες περιοχές, όπου εκατοντάδες σπίτια έχουν ισοπεδωθεί. Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από ερείπια και χιλιάδες οικογένειες έχουν βρεθεί στο ύπαιθρο, στερούμενες ακόμη και τα βασικά.

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