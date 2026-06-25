Δραματικό βίντεο από τον σεισμό στη Βενεζουέλα: Σπίτι καταρρέει μετά τα 7,5R

Εικόνες απόλυτου τρόμου έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου που ισοπέδωσε ολόκληρες γειτονιές.

Συγκλονιστικά βίντεο που καταγράφηκαν από κατοίκους δείχνουν σπίτια και πολυώροφα κτίρια να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι, την ώρα που έντρομοι πολίτες τρέχουν στους δρόμους για να σωθούν. Δραματικό βίντεο δείχνει μάλιστα ένα σπίτι να καταρρέει καθώς κάτοικοι της περιοχής είναι έξω από αυτό.

δραματικό βίντεο από το BBC με σπίτι να καταρρέει στη Βενεζουέλα pic.twitter.com/TebCu0DO9X — papdim (@papdim) June 25, 2026

Ο φονικός σεισμός στη Βενεζουέλα, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα Καράκας καθώς και στην πολιτεία Λα Γουάιρα, η οποία κηρύχθηκε αμέσως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προεδρεύουσα Ντελσί Ροντρίγκες.

Στην περιοχή Αλταμίρα, μια ολόκληρη οικιστική υποδομή 22 ορόφων μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα από μπετόν και σίδερα. Οι κάτοικοι με φακούς στα χέρια προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στη νύχτα. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, οι περιοχές Λος Πάλος Γκράντες και Αλταμίρα έχουν υποστεί το ισχυρότερο πλήγμα, με τις τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση να έχουν διακοπεί πλήρως σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα.

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