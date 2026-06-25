Σεισμοί Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση τριών παιδιών από συντρίμμια κτηρίου

Διασώστες βγάζουν μικρά παιδιά από τα χαλάσματα μετά τον διπλό σεισμό που χτύπησε τη Βενεζουέλας

Snapshot Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας τουλάχιστον 164 νεκρούς και πάνω από 900 τραυματίες.

Τρία παιδιά διασώθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια κτιρίου στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, δημιουργώντας κύμα ελπίδας και αλληλεγγύης.

Οι αρχές διατηρούν σε ισχύ πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και συνεχίζουν τις εκτιμήσεις ζημιών και τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας.

Νέες ομάδες διασωστών, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στις έρευνες και διασώσεις.

Μετά τους σεισμούς έχουν καταγραφεί περίπου 30 μετασεισμικές δονήσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, από την στιγμή που δύο καταστροφικοί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τη χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα, ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδος), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 164 άτομα, ενώ περισσότεροι από 900 έχουν τραυματιστεί, δύο αριθμοί που αναμένεται να αυξηθούν δραματικά.

Πολίτες της Βενεζουέλας κατάφεραν να διασώσουν ζωντανά τρία παιδιά που είχαν παραμείνει παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια ενός από τα κτίρια που κατέρρευσαν στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Οι εικόνες της διάσωσης έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα ελπίδας και αλληλεγγύης, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ανάμεσα σε κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τους σεισμικούς κλυδωνισμούς.

Οι αρχές διατηρούν σε ισχύ τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και συνεχίζουν να εκτιμούν τις ζημιές που προκάλεσε η καταστροφή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες παροχής βοήθειας στον πληγέντα πληθυσμό.

?#Internacionales || RESCATAN CON VIDA A TRES NIÑOS ATRAPADOS BAJO LOS ESCOMBROS EN VENEZUELA



Ciudadanos venezolanos lograron rescatar con vida a tres niños que permanecían atrapados bajo los escombros de uno de los edificios colapsados en el estado de La Guaira, tras los… pic.twitter.com/xdXN7lJzKA — @ECCOSV (@eccosv) June 25, 2026

Νέες ομάδες με ειδικευμένους διασώστες, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, βρίσκονται καθ’ οδόν για να συμμετάσχουν στις έρευνες για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα ύστερα από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, που έχει στοιχίσει έως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 164 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας.

Οι διασώστες «είναι ήδη καθ’ οδόν προς τη χώρα μας για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες», ανακοίνωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες με τις δηλώσεις της να μεταδίδονται από την τηλεόραση. Η ίδια πρόσθεσε ότι μίλησε με αρκετούς ξένους ηγέτες και με αξιωματούχο του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, η Ροντρίγκες είχε ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και περί τους 1.000 οι τραυματίες, με βάση νεότερο και προσωρινό απολογισμό, από τις φονικές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την Βενεζουέλα. Περί τις 30 μετασεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί μετά τον σφοδρό διπλό σεισμό, δήλωσε η ίδια.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε χθες το απόγευμα (Τετάρτη, τοπική ώρα) σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών.

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